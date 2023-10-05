«Взялись за призывников»: Частные клиники и вузы обяжут передавать сведения в военкомат

Он отметил, что новшества нужны для борьбы с бюрократией. При этом ожидается, что готов Единый реестр призывников будет к 2025 году. То есть, осенняя призывная кампания этого года, весенняя и осенние 2024 года пройдут по старым правилам. Также ограничения для уклонистов в виде запрета выезда за границу, оформления кредитов и ограничения права управлять автомобилем начнут действовать также с 2025 года.

Это касается и бумажных повесток, которые пока будут основным документом для призывников. Электронные повестки будут приходить лишь в тестовом режиме, штраф до 30 тысяч за неявку коснется тех, кто с 1 октября не придет в военкомат при наличии бумажной повестки.

Отмечается, что осенний призыв в этом году будет идти с 1 октября по 31 декабря. Глава думского комитета по обороне также подчеркнул, что штрафы за игнорирование электронных повесток начнут выписывать с 1 января 2024 года.

По словам Картаполова, частные клиники, например, обяжут передавать в военкоматы данные о своих клиентах, чтобы избежать ошибок при вручении повесток.

Также Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) начнет собирать сведения об учащихся для ведения воинского учета. Мера коснется и студентов программ ординатуры, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

В связи с этим член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН заявил, что школы не обязаны участвовать в сборе сведений об учащихся для ведения воинского учета.

«Этим должны заниматься военкоматы. В функции учителя точно не входит какая-либо работа по сбору информации для военкомата. Учителей, к сожалению, слишком часто привлекают для сбора различной информации, хотя у нас есть закон о частной жизни. Учитель не должен к этому иметь никакого отношения. Что касается школы в целом, пока в законе «Об образовании» также ничего не сказано об обязанности школы каким-то образом в этом участвовать», - объяснил он.