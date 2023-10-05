«Взялись за призывников»: Частные клиники и вузы обяжут передавать сведения в военкомат
В Госдуме рассказали, что Единый реестр призывников будет готов к 2025 году. Для его создания потребуется помощь налоговой, Рособрнадзора, частных клиник и территориальных органов МВД.
В Госдуме представили обновления, которые коснутся россиян в сфере воинского учета. Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов накануне рассказал, кто будет обязан передавать сведения о гражданах в военкоматы.
По его словам, в стране продолжается формирование Единого реестра призывников. Напомним, что в апреле был принят закон о цифровизации воинского учета, так называемый «закон об электронных повестках».
Для более эффективной работы в части формирования реестра к процессу подключат налоговую, Рособрнадзор, частные медицинские клиники и территориальные органы МВД, передает «Парламентская газета».
«Это нужно для того, чтобы человека лишний раз не дергать, чтобы он не думал, идти ему в военкомат или не идти, и если идти, то какие с собой брать документы. Скажем, закончил он девять классов, поступил в профессиональное образовательное учреждение — данные о смене его статуса автоматически уйдут в реестр. И военкомат, формируя план очередной призывной кампании, будет уже четко знать, что он призыву не подлежит», - объяснил депутат.
Он отметил, что новшества нужны для борьбы с бюрократией. При этом ожидается, что готов Единый реестр призывников будет к 2025 году. То есть, осенняя призывная кампания этого года, весенняя и осенние 2024 года пройдут по старым правилам. Также ограничения для уклонистов в виде запрета выезда за границу, оформления кредитов и ограничения права управлять автомобилем начнут действовать также с 2025 года.
Это касается и бумажных повесток, которые пока будут основным документом для призывников. Электронные повестки будут приходить лишь в тестовом режиме, штраф до 30 тысяч за неявку коснется тех, кто с 1 октября не придет в военкомат при наличии бумажной повестки.
Отмечается, что осенний призыв в этом году будет идти с 1 октября по 31 декабря. Глава думского комитета по обороне также подчеркнул, что штрафы за игнорирование электронных повесток начнут выписывать с 1 января 2024 года.
По словам Картаполова, частные клиники, например, обяжут передавать в военкоматы данные о своих клиентах, чтобы избежать ошибок при вручении повесток.
Также Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) начнет собирать сведения об учащихся для ведения воинского учета. Мера коснется и студентов программ ординатуры, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.
В связи с этим член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН заявил, что школы не обязаны участвовать в сборе сведений об учащихся для ведения воинского учета.
«Этим должны заниматься военкоматы. В функции учителя точно не входит какая-либо работа по сбору информации для военкомата. Учителей, к сожалению, слишком часто привлекают для сбора различной информации, хотя у нас есть закон о частной жизни. Учитель не должен к этому иметь никакого отношения. Что касается школы в целом, пока в законе «Об образовании» также ничего не сказано об обязанности школы каким-то образом в этом участвовать», - объяснил он.
Накануне замглавы Минцифры РФ Олег Качанов сообщил, что полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета невозможен раньше 2025 года. По его словам, есть жесткие требования к инфраструктуре и информационной безопасности. При этом пилотный проект планируется запустить до конца 2023 года на территории одного-двух субъектов.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в интервью НСН объяснил, что время потребуется, так как в системе учета все слишком запущено.
«Такая отсрочка объясняется тем, что, наверное, в учете все слишком запущено. У нас долгое время военные комиссариаты были не востребованы. Чтобы сейчас навести порядок, разобраться в учете и перевести на электронный, необходимо определенное время. На планы военных ведомств и Минобороны это никак не повлияет. Есть не только электронный учет, но и бумажный. По крайней мере, за полтора года после начала спецоперации он был приведен в более-менее нормальное состояние. А перевод в электронный вид облегчит работу комиссариатам и главам субъектов РФ, которые по закону являются председателями призывных комиссий», - сказал Соболев.
Также он заявил, что писок болезней, при наличии которых нельзя служить в российской армии, сократят. Как отметил парламентарий, «в свое время» в стране были завышены требования к здоровью призывников.
На фоне старта призывной кампании с рядом заявлений выступил и министр обороны России Сергей Шойгу. Так, он заявил, что в Генеральном штабе нет планов по дополнительной мобилизации.
По его словам, в российских Вооруженных силах достаточно военнослужащих, чтобы проводить спецоперацию.
Шойгу уточнил, что только в сентябре больше 50 тысяч человек заключили контракт с Минобороны. С начала этого года больше 335 тысяч человек подписали контракт или пришли добровольцами на службу.
Более того, он уточнил, что призывников, которые направятся на военную службу в рамках призывной кампании осенью текущего года, не будут отправлять в зону боевых действий.
«Все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут», — сказал он.
Шойгу напомнил, что осенний призыв стартовал 1 октября и проходит планово. В регионах сформировали более 2,7 тысячи призывных комиссий, на военную службу должны отправиться 130 тысяч человек.
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