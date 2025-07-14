Лошади испортили парад в честь Дня взятия Бастилии в Париже

Лошади испортили военный парад, прошедший в Париже в честь Дня взятия Бастилии. Об этом сообщает BFMTV.

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В частности, во время марша кавалерийского эскорта на Елисейских полях одна лошадь без наездника побежала, пытаясь обогнать остальных.

Спустя несколько секунд другое животное Республиканской гвардии упало вместе со всадником.

Ранее в столице Южной Кореи состоялся парад в честь заключительного сезона сериала о состязаниях на выживание «Игра в кальмара», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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