Лошади испортили парад в честь Дня взятия Бастилии в Париже

В частности, во время марша кавалерийского эскорта на Елисейских полях одна лошадь без наездника побежала, пытаясь обогнать остальных.

Спустя несколько секунд другое животное Республиканской гвардии упало вместе со всадником.

Ранее в столице Южной Кореи состоялся парад в честь заключительного сезона сериала о состязаниях на выживание «Игра в кальмара», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».