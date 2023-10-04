Профсоюз учителей: Школы не должны собирать информацию для военкоматов

Школы не обязаны участвовать в сборе сведений об учащихся для ведения воинского учета, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН.

Накануне стало известно, что Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) начнет собирать сведения об учащихся для ведения воинского учета. Также мера коснется студентов программ ординатуры, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Собранные данные о призывниках после обработки будут вноситься в единый реестр воинского учета РФ.

Луховицкий призвал не вмешивать в эту историю учителей.