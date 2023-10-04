Профсоюз учителей: Школы не должны собирать информацию для военкоматов

Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил НСН, что у школы нет такой обязанности, как и у отдельных учителей. 

Школы не обязаны участвовать в сборе сведений об учащихся для ведения воинского учета, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН.

Накануне стало известно, что Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) начнет собирать сведения об учащихся для ведения воинского учета. Также мера коснется студентов программ ординатуры, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Собранные данные о призывниках после обработки будут вноситься в единый реестр воинского учета РФ.

Луховицкий призвал не вмешивать в эту историю учителей.

В Петербурге опровергли сообщения об очередях в военкоматы

«Этим должны заниматься военкоматы. В функции учителя точно не входит какая-либо работа по сбору информации для военкомата. Учителей, к сожалению, слишком часто привлекают для сбора различной информации, хотя у нас есть закон о частной жизни. Учитель не должен к этому иметь никакого отношения. Что касается школы в целом, пока в законе «Об образовании» также ничего не сказано об обязанности школы каким-то образом в этом участвовать», - объяснил он.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и введении электронных повесток для призывников на военную службу, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:УчителяВоенкоматыШкольники

Горячие новости

Все новости

партнеры