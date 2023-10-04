Профсоюз учителей: Школы не должны собирать информацию для военкоматов
Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил НСН, что у школы нет такой обязанности, как и у отдельных учителей.
Школы не обязаны участвовать в сборе сведений об учащихся для ведения воинского учета, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН.
Накануне стало известно, что Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) начнет собирать сведения об учащихся для ведения воинского учета. Также мера коснется студентов программ ординатуры, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Собранные данные о призывниках после обработки будут вноситься в единый реестр воинского учета РФ.
Луховицкий призвал не вмешивать в эту историю учителей.
«Этим должны заниматься военкоматы. В функции учителя точно не входит какая-либо работа по сбору информации для военкомата. Учителей, к сожалению, слишком часто привлекают для сбора различной информации, хотя у нас есть закон о частной жизни. Учитель не должен к этому иметь никакого отношения. Что касается школы в целом, пока в законе «Об образовании» также ничего не сказано об обязанности школы каким-то образом в этом участвовать», - объяснил он.
В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и введении электронных повесток для призывников на военную службу, напоминает «Радиоточка НСН».
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