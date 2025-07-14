Трамп заявил что «недоволен Россией» и пригрозил «жесткими пошлинами»

На встрече с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, которая прошла в Белом доме, он указал, что решился на эти меры, так как «очень недоволен Россией».

Также Трамп пояснил, что вторичные санкции будут введены в отношении Москвы и её торговых партнёров.

«Мы введём очень жёсткие пошлины... тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами», - заключил американский лидер.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Трамп разочарован «отсутствием гибкости» со стороны России по вопросу Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

