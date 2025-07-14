Трамп заявил что «недоволен Россией» и пригрозил «жесткими пошлинами»
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести «очень жёсткие пошлины», если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней.
На встрече с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, которая прошла в Белом доме, он указал, что решился на эти меры, так как «очень недоволен Россией».
Также Трамп пояснил, что вторичные санкции будут введены в отношении Москвы и её торговых партнёров.
«Мы введём очень жёсткие пошлины... тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами», - заключил американский лидер.
Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Трамп разочарован «отсутствием гибкости» со стороны России по вопросу Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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