«Слишком запущено!»: Генерал Соболев объяснил отсрочку введения реестра воинского учета
На планы Минобороны РФ единый реестр воинского учета никак не повлияет, существует бумажный, отметил в эфире НСН депутат-генерал Виктор Соболев.
Полноценное введение в эксплуатацию единого реестра воинского учета невозможно раньше 2025 года, потому что в системе учета все слишком запущено, объяснил член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в интервью НСН. По его словам, необходимо время, чтобы навести в этой сфере порядок.
Накануне замглавы Минцифры РФ Олег Качанов сообщил, что полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета невозможен раньше 2025 года. По его словам, есть жесткие требования к инфраструктуре и информационной безопасности. При этом пилотный проект планируется запустить до конца 2023 года на территории одного-двух субъектов. Соболев отметил, что бумажный учет, в свою очередь, был приведен в «более-менее нормальное» состояние.
«Такая отсрочка объясняется тем, что, наверное, в учете все слишком запущено. У нас долгое время военные комиссариаты были не востребованы. Чтобы сейчас навести порядок, разобраться в учете и перевести на электронный, необходимо определенное время. На планы военных ведомств и Минобороны это никак не повлияет. Есть не только электронный учет, но и бумажный. По крайней мере, за полтора года после начала спецоперации он был приведен в более-менее нормальное состояние. А перевод в электронный вид облегчит работу комиссариатам и главам субъектов РФ, которые по закону являются председателями призывных комиссий», - сказал Соболев.
Ранее, в апреле, президент России Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета. В частности, закон приравнивает электронные повестки к традиционным как имеющие одинаковую юридическую силу, а также вводит реестр призывников. В него будут входить такие сведения о гражданах, как личные и паспортные данные, СНИЛС, сведения о гражданстве, образовании и трудовой деятельности, место жительства и не только.
Позднее глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву в пилотном режиме. Он отмечал, что реестр нужен для систематизации данных о россиянах, стоящих на воинском учете, а также актуализации информации о них в режиме онлайн, напоминает «Радиоточка НСН».
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