«Слишком запущено!»: Генерал Соболев объяснил отсрочку введения реестра воинского учета

Полноценное введение в эксплуатацию единого реестра воинского учета невозможно раньше 2025 года, потому что в системе учета все слишком запущено, объяснил член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в интервью НСН. По его словам, необходимо время, чтобы навести в этой сфере порядок.

Накануне замглавы Минцифры РФ Олег Качанов сообщил, что полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета невозможен раньше 2025 года. По его словам, есть жесткие требования к инфраструктуре и информационной безопасности. При этом пилотный проект планируется запустить до конца 2023 года на территории одного-двух субъектов. Соболев отметил, что бумажный учет, в свою очередь, был приведен в «более-менее нормальное» состояние.