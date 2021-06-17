Взялись за агрегаторы. В профсоюзе таксистов призвали ужесточить контроль в отрасли

Московская административная дорожная инспекция потребовала у агрегаторов такси прекратить подключать к своим сервисам водителей с иностранными правами и без опыта вождения.

Агрегаторы такси зачастую нарушают российское законодательство, но это ни к чему не приводит, так как отсутствует проработанная система контроля служб такси, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.

«У нас проблема давным-давно назревшая. Непонятно, почему раньше не требовали того, что необходимо по действующему законодательству. У нас граждане с иностранными водительскими удостоверениями не имеют права работать в коммерческих перевозках, а также водители со стажем менее трех лет не могут заниматься пассажирскими перевозками. Требование – это хорошо, а как все будет исполняться и контролироваться – вопрос. Долгие годы, когда мы задавали московским властям вопрос, почему не предпринимаются меры против агрегаторов, которые жестко нарушают действующее законодательство, нам рассказывали про какие-то профили, которые будут введены через какое-то время, рассказывали о невозможности повсеместного контроля и так далее», - рассказал Грэк.