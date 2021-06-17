Взялись за агрегаторы. В профсоюзе таксистов призвали ужесточить контроль в отрасли
Евгений Грэк заявил НСН, что службы столичного такси нарушают многие пункты российского законодательства.
Московская административная дорожная инспекция потребовала у агрегаторов такси прекратить подключать к своим сервисам водителей с иностранными правами и без опыта вождения.
Агрегаторы такси зачастую нарушают российское законодательство, но это ни к чему не приводит, так как отсутствует проработанная система контроля служб такси, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.
«У нас проблема давным-давно назревшая. Непонятно, почему раньше не требовали того, что необходимо по действующему законодательству. У нас граждане с иностранными водительскими удостоверениями не имеют права работать в коммерческих перевозках, а также водители со стажем менее трех лет не могут заниматься пассажирскими перевозками. Требование – это хорошо, а как все будет исполняться и контролироваться – вопрос. Долгие годы, когда мы задавали московским властям вопрос, почему не предпринимаются меры против агрегаторов, которые жестко нарушают действующее законодательство, нам рассказывали про какие-то профили, которые будут введены через какое-то время, рассказывали о невозможности повсеместного контроля и так далее», - рассказал Грэк.
По его словам, агрегаторы нарушают закон и в вопросах формирования цен на услуги, когда указывают на якобы повышенный спрос или неблагоприятные погодные условия.
«По поводу стоимости поездок, агрегаторы давно играются с пассажирами. Мы проводили несколько экспериментов в рамках профсоюза таксистов совместно с движением «Стоп нелегал» и установили, что те цены, которые назначаются, они не имеют ничего общего с количеством свободных автомобилей и повышенным спросом. Иногда оценивается, насколько человек часто пользуется услугами такси, насколько дорогое у него устройство, через которое он заказывает. И большая часть этих денег остается у агрегаторов, а не у водителей. Повышенные коэффициенты являются нарушением законодательства. Агрегаторы очень красиво объясняют, что и погодные условия, и количество машин влияет на стоимость поездки, пассажир ведь никак не может это проверить», - добавил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье водителей автобусов и такси будут допускать к работе только после вакцинации.
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