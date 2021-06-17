В Подмосковье водителей автобусов и такси будут допускать к работе только после вакцинации
Водители общественного транспорта и такси не будут допущены к работе за отказ от вакцинации. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.
По его словам, через агрегаторы будет обеспечено отключение от заказов водителей такси, которые не прошли вакцинацию.
Сообщается, что водители должны пройти первый этап вакцинации до 15 июля.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакой обязательной вакцинации от коронавируса в России нет, речи об этом не идет. Слова Пескова были сказаны после распоряжения властей Москвы и Московской области ввести обязательную вакцинацию для некоторых категорий сотрудников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru