В Подмосковье водителей автобусов и такси будут допускать к работе только после вакцинации

Водители общественного транспорта и такси не будут допущены к работе за отказ от вакцинации. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

По его словам, через агрегаторы будет обеспечено отключение от заказов водителей такси, которые не прошли вакцинацию.

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Сообщается, что водители должны пройти первый этап вакцинации до 15 июля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакой обязательной вакцинации от коронавируса в России нет, речи об этом не идет. Слова Пескова были сказаны после распоряжения властей Москвы и Московской области ввести обязательную вакцинацию для некоторых категорий сотрудников.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВакцинацияОбщественный ТранспортАвтобусыТакси
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