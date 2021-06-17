В Подмосковье водителей автобусов и такси будут допускать к работе только после вакцинации

Водители общественного транспорта и такси не будут допущены к работе за отказ от вакцинации. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

По его словам, через агрегаторы будет обеспечено отключение от заказов водителей такси, которые не прошли вакцинацию.