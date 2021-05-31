Удушающий приём. Бесплатные детские кресла поставят крест на легальном такси
Советник профсоюза таксистов Евгений Грэк в интервью НСН призвал Дмитрия Медедева заняться реальными проблемами перевозчиков.
Интерес бывшего президента России Дмитрия Медведева к ценам на такси в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» прокомментировал координатор движения «Стоп нелегал», советник профсоюза таксистов Евгений Грэк. По его мнению, в отрасли больше гораздо более серьезных проблем.
«Может Дмитрий Медведев обратит внимание на то, что у нас происходит? В геометрической прогрессии растёт аварийность – гибель людей, конфликты, перестрелки, драки, ограбления, изнасилования. Детское кресло, наверное, не сама первая тема в этом ряду. До 90% рынка такси у нас находятся в нелегальном секторе, это так называемые агрегаторы. Они предоставляют суррогат такси, не имеют ни одного своего автомобиля, не отвечают ни за безопасность поездки, ни за качество обслуживания, ни за водителей. Если сейчас озадачить легальный сектор настоящих такси, чтобы они оказывали дополнительные услуги бесплатно, они окончательно умрут, не выдержав конкуренцию с нелегалами. Нормальное детское кресло, которое соответствует нормам безопасности, стоит от 20 тысяч рублей. Плюс, оно занимает место в багажнике, что ограничивает возможность водителя выполнять другие заказы с большим багажом», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
Заместитель главы Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев возмутился сегодня из-за цен на такси с детским креслом, за которые приходится платить больше, чем за обычную поездку. «Я, честно говоря, даже не знал, что звонишь, а тебе говорят: «Так, у тебя ребенок есть? Тогда поездка будет дороже», - заметил он.
Евгений Грэк также выступает за ужесточение штрафных санкций для родителей, которые соглашаются на перевозку своих детей без специального кресла.
«Я бы ввёл административную ответственность для таких родителей, которые иногда даже готовы доплатить водителю такси, чтобы он закрыл глаза на нарушение и повёз их детей непристёгнутыми. Сейчас у нас за это отвечает только водитель. Причём, если ребёнок едет в автомобиле родителей, то ответственность за перевозку без детского кресла – штраф 3 тысячи рублей. Если же он едет в коммерческом транспорте непристёгнутым, то ответственность для водителя уже вплоть до уголовной, до двух лет. Родители, рискующие жизнями своих отпрысков, должны тоже нести ответственность», - пояснил свою позицию эксперт.
Председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая на форуме «Большой семейный совет» рассказала, что лично проверила стоимость заказа такси по Москве с детским креслом и без него по одному маршруту. За одну и ту же поездку пришлось бы заплатить 420 рублей без ребёнка и 600 рублей с детским креслом.
На это Дмитрий Медведев привёл в пример кафе, где есть специальные столики и кресла для детей. В случае с такси должно быть то же самое, причем бесплатно, подчеркнул замглавы Совбеза. Он сделал оговорку, что понимает: у таксистов «хлеб не простой». Тем не менее, считает лидер единороссов, задача компаний-перевозчиков и самих таксистов состоит в том, чтобы их транспортное средство соответствовало предъявляемым требованиям.
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