Удушающий приём. Бесплатные детские кресла поставят крест на легальном такси

Заместитель главы Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев возмутился сегодня из-за цен на такси с детским креслом, за которые приходится платить больше, чем за обычную поездку. «Я, честно говоря, даже не знал, что звонишь, а тебе говорят: «Так, у тебя ребенок есть? Тогда поездка будет дороже», - заметил он.

Евгений Грэк также выступает за ужесточение штрафных санкций для родителей, которые соглашаются на перевозку своих детей без специального кресла.

«Я бы ввёл административную ответственность для таких родителей, которые иногда даже готовы доплатить водителю такси, чтобы он закрыл глаза на нарушение и повёз их детей непристёгнутыми. Сейчас у нас за это отвечает только водитель. Причём, если ребёнок едет в автомобиле родителей, то ответственность за перевозку без детского кресла – штраф 3 тысячи рублей. Если же он едет в коммерческом транспорте непристёгнутым, то ответственность для водителя уже вплоть до уголовной, до двух лет. Родители, рискующие жизнями своих отпрысков, должны тоже нести ответственность», - пояснил свою позицию эксперт.

Председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая на форуме «Большой семейный совет» рассказала, что лично проверила стоимость заказа такси по Москве с детским креслом и без него по одному маршруту. За одну и ту же поездку пришлось бы заплатить 420 рублей без ребёнка и 600 рублей с детским креслом.

На это Дмитрий Медведев привёл в пример кафе, где есть специальные столики и кресла для детей. В случае с такси должно быть то же самое, причем бесплатно, подчеркнул замглавы Совбеза. Он сделал оговорку, что понимает: у таксистов «хлеб не простой». Тем не менее, считает лидер единороссов, задача компаний-перевозчиков и самих таксистов состоит в том, чтобы их транспортное средство соответствовало предъявляемым требованиям.

