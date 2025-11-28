Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Будапеште
Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом в Венгрии. Об этом сообщает RT.
На встрече с российским лидером венгерский премьер-министр Виктор Орбан указал, что Будапешт готов выступить площадкой для переговоров по урегулированию на Украине.
«Если в ходе наших переговоров дело дойдёт до использования площадки Будапешта, я буду тоже этому очень рад», — ответил ему глава российского государства.
Ранее Путин заявил, что Россия готова к переговорам, но её устраивает динамика СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
