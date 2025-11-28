Аномально теплая погода оставит Москву без снега до середины декабря
Календарная зима в Москве опять начнется без снежного покрова, что в ХХI веке уже никого не удивляет, заявил НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Ноябрь 2025 года в Москве попадет, как минимум, в тройку самых теплых за всю историю наблюдений за погодой, заявил НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Погода сейчас в столичном регионе преимущественно облачная, достаточно влажная и не просто теплая, а аномально теплая. За 3 дня до конца ноябрь в Москве идет по графику самого теплого в истории. Средняя температура месяца на текущий момент составляет ровно +4 градуса. В предстоящие дни средняя температура немного понизится, но погода по-прежнему останется очень теплой для этого времени года. Ноябрь 2025 года в Москве попадет, как минимум, в тройку самых теплых за всю историю наблюдений за погодой. Скорее всего, останется вторым или третьим», - считает синоптик.
По его словам, аномально теплая погода задержится в Москве не только до конца осени, но и до середины декабря.
«Довольно облачная и сырая, но очень теплая, погода в столице задержится не только до конца ноября, но и останется такой в первые дни календарной зимы. В субботу столица будет находиться на периферии небольшого антициклона. В облаках возможны редкие прояснения. Вероятность осадков в этот день невелика. Днем в Москве от +1 до +3 градусов. В воскресенье очередной циклон заденет столицу своим теплым краем. Погода станет облачной, пройдут небольшие дожди, днем от +3 до +5. В понедельник стартует календарная зима с температурой воздуха от +1 до +3, что на 3-4 градуса выше, чем должно быть 1 декабря. Календарная зима в Москве опять начнется без снежного покрова, что в ХХI веке уже никого не удивляет. Средняя температура воздуха в декабре в столице будет на 1-3 градуса выше климатической нормы и больше будет, чем положено, осадков на 10-15%. Однако из-за большого количества оттепелей снежного покрова не будет, так как большая часть выпавших осадков будет таять. И, скорее всего, в первой декаде декабря постоянного снежного покрова в Москве не сформируется», - добавил Леус.
Ранее россиянам рассказали, какой будет зима 2026 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
