По его словам, аномально теплая погода задержится в Москве не только до конца осени, но и до середины декабря.

«Довольно облачная и сырая, но очень теплая, погода в столице задержится не только до конца ноября, но и останется такой в первые дни календарной зимы. В субботу столица будет находиться на периферии небольшого антициклона. В облаках возможны редкие прояснения. Вероятность осадков в этот день невелика. Днем в Москве от +1 до +3 градусов. В воскресенье очередной циклон заденет столицу своим теплым краем. Погода станет облачной, пройдут небольшие дожди, днем от +3 до +5. В понедельник стартует календарная зима с температурой воздуха от +1 до +3, что на 3-4 градуса выше, чем должно быть 1 декабря. Календарная зима в Москве опять начнется без снежного покрова, что в ХХI веке уже никого не удивляет. Средняя температура воздуха в декабре в столице будет на 1-3 градуса выше климатической нормы и больше будет, чем положено, осадков на 10-15%. Однако из-за большого количества оттепелей снежного покрова не будет, так как большая часть выпавших осадков будет таять. И, скорее всего, в первой декаде декабря постоянного снежного покрова в Москве не сформируется», - добавил Леус.

