Услуги медиатора нужны, чтобы договориться о совместном будущем после развода, а психологи могут только помочь изменить собственное поведение, рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.



По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, количество разводов среди российских семей с детьми за последние два года снизилось на 30%. Однако, многие пары после расставания часто не могут найти общий язык по дальнейшему воспитанию ребенка. Буцкая отметила, что для этого и нужны медиаторы.