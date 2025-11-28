Буцкая призвала не путать медиацию с услугами психологов
Психологи помогают людям разобраться в себе, а медиаторы — находить общий язык с другими, заявила Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.
Услуги медиатора нужны, чтобы договориться о совместном будущем после развода, а психологи могут только помочь изменить собственное поведение, рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.
По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, количество разводов среди российских семей с детьми за последние два года снизилось на 30%. Однако, многие пары после расставания часто не могут найти общий язык по дальнейшему воспитанию ребенка. Буцкая отметила, что для этого и нужны медиаторы.
«Не надо путать медиацию и поход к психологу. Психология — это найти корень проблем, проанализировать свое поведение, где-то вести себя по-другому, где-то простить близкого человека, внимательнее относиться к его словам.. Медиация — это про то, что есть две стороны, которые не слышат друг друга. Медиатор может и должен направлять человека к психологу, чтобы люди сделали первый шаг и попробовали между собой найти общий язык. Это необходимо, когда уже очевидно, что есть муж и жена, мама и папа, и им предстоит развод, а между ними нет никаких возможностей договориться. Какое бы решение не принял суд, люди часто начинают его игнорирует, а медиатор послушает одну сторону, другую и у каждого спросит “как вы хотите?”. Жена скажет так, муж — так, и тогда все придут к тем условиям, которые будут выполнять», — указала она.
Ранее антикризисный психолог и медиатор Эльда Медоева заявила в пресс-центре НСН, что в услугах психолога в России нуждается каждый.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Буцкая призвала не путать медиацию с услугами психологов
- Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Будапеште
- Россиян предупредили об опасности плавленого сыра
- Встреча Путина и Орбана началась в Кремле
- Автодилеры объяснили, в чем причина частых поломок «китайцев»
- «Забудут через полгода»: В Госдуме рассказали, когда в РФ заблокируют WhatsApp
- Месхишвили пригласит Ефремова на спектакль про его маму «Дыши»
- Экс-министр труда исключил повышение пенсионного возраста в России
- СМИ: Минцифры рекомендовало госорганам перейти на Max до 1 января
- Шекспир и Баста: В театрах рассказали, как привлекают молодежь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru