Буцкая призвала не путать медиацию с услугами психологов

Психологи помогают людям разобраться в себе, а медиаторы — находить общий язык с другими, заявила Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

Услуги медиатора нужны, чтобы договориться о совместном будущем после развода, а психологи могут только помочь изменить собственное поведение, рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, количество разводов среди российских семей с детьми за последние два года снизилось на 30%. Однако, многие пары после расставания часто не могут найти общий язык по дальнейшему воспитанию ребенка. Буцкая отметила, что для этого и нужны медиаторы.

Предложено ввести выплату за регистрацию брака и штраф за развод
«Не надо путать медиацию и поход к психологу. Психология — это найти корень проблем, проанализировать свое поведение, где-то вести себя по-другому, где-то простить близкого человека, внимательнее относиться к его словам.. Медиация — это про то, что есть две стороны, которые не слышат друг друга. Медиатор может и должен направлять человека к психологу, чтобы люди сделали первый шаг и попробовали между собой найти общий язык. Это необходимо, когда уже очевидно, что есть муж и жена, мама и папа, и им предстоит развод, а между ними нет никаких возможностей договориться. Какое бы решение не принял суд, люди часто начинают его игнорирует, а медиатор послушает одну сторону, другую и у каждого спросит “как вы хотите?”. Жена скажет так, муж — так, и тогда все придут к тем условиям, которые будут выполнять», — указала она.

Ранее антикризисный психолог и медиатор Эльда Медоева заявила в пресс-центре НСН, что в услугах психолога в России нуждается каждый.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Гердо Владимир
ТЕГИ:ПсихологиБракРазводГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры