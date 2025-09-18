Взломают и убьют? Чем будут опасны в будущем «умные» импланты и протезы
Киборгизация человека уже началась, заявил НСН Владимир Белый, а Святослав Пегов отметил, что новые импланты можно будет взломать удаленно.
Технологии не создают людей-киборгов, но помогают им быть на одном уровне со всеми, рассказал глава фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый в разговоре с НСН.
Киборги начнут появляться в конце 2030-х годов, таким мнением поделился президент Российской академии наук Геннадий Красников. Он отметил, что у людей появятся варианты усилить свое зрение, расширить возможности слуха и получить дополнительную память. Об этом он рассказал в интервью с РИА Новости. Белый усомнился в таком будущем.
«Киборгизация уже здесь — в медицине и реабилитации: кохлеарные импланты возвращают слух, другие — снижают тремор, бионические протезы и экзоскелеты помогают вернуть подвижность; нейроинтерфейсы проходят клинические апробации. Здесь как с гаджетами: у всех разный “уровень усилений” — очки, ноутбук помощнее, ИИ‑сервисы. Импланты и экзоскелеты — из той же плоскости, чтобы сравнять шансы, а не создать “сверхлюдей”. В этой отрасли нужны ограничения: добровольность, информированное согласие, право на отключение/демонтаж, запрет скрытого удаленного управления, аудит безопасности», — отметил он.
В свою очередь, директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов предупредил НСН, что с развитием технологий станет возможным даже удаленное убийство человека.
«В данный момент мы не можем говорить о какой-то "киборгизации" человека. Безусловно, многим людям помогают такие важные системы как аппарат гемодиализа и вентрикулярные насосы, позволяющие пациентам с дисфункцией почек или сердца жить до момента получения живого органа. Особо продвинутые импланты поднимают вопросы кибербезопасности и юриспруденции. В случае активной интеграции имплантатов с всемирной паутиной, возникают риски взлома. Вероятно, что повредив центральный нейроинтерфейс, можно фактически убить человека через Интернет», — заключил он.
Ранее врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова объяснила НСН, почему импланты не могут вернуть зрение слепым.
