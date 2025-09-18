Технологии не создают людей-киборгов, но помогают им быть на одном уровне со всеми, рассказал глава фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый в разговоре с НСН.



Киборги начнут появляться в конце 2030-х годов, таким мнением поделился президент Российской академии наук Геннадий Красников. Он отметил, что у людей появятся варианты усилить свое зрение, расширить возможности слуха и получить дополнительную память. Об этом он рассказал в интервью с РИА Новости. Белый усомнился в таком будущем.