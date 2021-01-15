«Взгляните на ладонь». Вирусолог на пальцах объяснил появление штаммов COVID
Ученый в эфире НСН рассказал, насколько опасны мутации коронавируса, и не придется ли изобретать новую вакцину.
В России выявили почти полторы тысячи мутаций коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что мутация – это естественный процесс существования вирусов, так как «они иначе не живут».
Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в эфире НСН согласился с Поповой и привел в пример ситуации, когда приходилось изобретать новые вакцины.
«У разных патогенов есть случаи, когда микроб уходит от иммунного ответа. Иногда вакцины приходится переделывать. Такое было со штаммами малярии, гепатита В. Для РНК-вирусов, которым является COVID-19, не помню таких примеров», - отметил он.
Ученый заверил, что уже существующие вакцины смогут нейтрализовать тысячи новых штаммов коронавируса, так как он меняется не принципиально.
«Вообще, крайне маловероятно, чтобы белок шипа изменился до такой степени, чтобы новый штамм научился уходить от вакцины. Посмотрите на ладонь своей левой руки - будем считать ее белком шипа коронавируса, это рецептор на поверхности вирусной частицы. Если вы отогнете большой палец, то будет уже новый штамм. Палец подвижен. Но антитела, которые появляются в ответ на введение вакцины, взаимодействуют и с мизинцем, и со всеми остальными пальцами. Для переделки вакцины нужна новая ладонь, а не разное положение пальцев», - объяснил он.
Аграновский добавил, что новые мутации не критичны, их отличает степень заразности.
«Мутации будут происходить, но эпидемия в обозримом времени все равно спадет. Мутации не успеют заразить многих, иммунная прослойка будет образовываться быстрее. Угроза появления совершенно нового штамма крайне маловероятна», - заключил он.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, сколько мутаций коронавируса в мире известно и откуда ждать нового всплеска заболевания.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 715 / сут.
Умерли
64 495+555 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 636 / сут.
- Парагвай зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
- Скончался актёр Александр Воробьев
- Советник Байдена предложил приостановить строительство «Северного потока – 2» и действие санкций
- СМИ: Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище
- Первый домашний матч в 2021 году сборная России по футболу сыграет в Сочи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru