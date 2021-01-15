«Взгляните на ладонь». Вирусолог на пальцах объяснил появление штаммов COVID

«У разных патогенов есть случаи, когда микроб уходит от иммунного ответа. Иногда вакцины приходится переделывать. Такое было со штаммами малярии, гепатита В. Для РНК-вирусов, которым является COVID-19, не помню таких примеров», - отметил он.



Ученый заверил, что уже существующие вакцины смогут нейтрализовать тысячи новых штаммов коронавируса, так как он меняется не принципиально.



«Вообще, крайне маловероятно, чтобы белок шипа изменился до такой степени, чтобы новый штамм научился уходить от вакцины. Посмотрите на ладонь своей левой руки - будем считать ее белком шипа коронавируса, это рецептор на поверхности вирусной частицы. Если вы отогнете большой палец, то будет уже новый штамм. Палец подвижен. Но антитела, которые появляются в ответ на введение вакцины, взаимодействуют и с мизинцем, и со всеми остальными пальцами. Для переделки вакцины нужна новая ладонь, а не разное положение пальцев», - объяснил он.



Аграновский добавил, что новые мутации не критичны, их отличает степень заразности.



«Мутации будут происходить, но эпидемия в обозримом времени все равно спадет. Мутации не успеют заразить многих, иммунная прослойка будет образовываться быстрее. Угроза появления совершенно нового штамма крайне маловероятна», - заключил он.



Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, сколько мутаций коронавируса в мире известно и откуда ждать нового всплеска заболевания.

