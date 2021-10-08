«Взаимное признание?» В Москве и Брюсселе «потеряли» документы о COVID-сертификатах
В Минздраве утверждают, что Брюссель получил документы для «взаимного признания» еще 30 сентября, однако в ЕС говорят, что с июля ничего не получали.
В Минздраве РФ и Евросоюзе сообщают противоречивую информацию о документах, необходимых для взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщает РБК.
По данным посла ЕС в России Маркуса Эдерера, российская сторона их не предоставляла.
«Российская сторона пока не подготовила необходимые документы, которые надлежит направить в Еврокомиссию в Брюсселе. Я сожалею об этом, потому что взаимное признание эквивалентности, в том числе признание Россией цифровых COVID-сертификатов ЕС, определенно облегчило бы жизнь людям, совершающим поездки в обе стороны», - признался Эдерер.
По его словам, еще в июле «мы предоставили в Минздрав всю необходимую информацию и требования», необходимые для принятия в ЕС соответствующего решения.
«Такие решения об эквивалентности приняты уже в отношении 16 стран, среди них Израиль, Турция, Северная Македония. Еще 15 стран находятся на пути к этому», - рассказал посол Евросоюза.
Со своей стороны, представитель Минздрава сказал РБК, что в ведомстве подготовили документы, которые запрашивал ЕС. При этом, по его словам, в Брюсселе их получили.
«Минздравом России были подготовлены необходимые запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство, их получение подтверждено сотрудником представительства ЕС 30 сентября», - отметил он.
Собеседник РБК также сообщил, что в декабре в рамках процедуры сертификации «Спутника V» может состояться визит в Россию представителей Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 2 октября в ходе встречи в Женеве с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом поднял вопрос мирового признания вакцин из России.
В частности, речь шла о процедуре рассмотрения заявки на включение российской вакцины «Спутник V» в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для борьбы с COVID-19.
По словам Мурашко, распространению «Спутника V» больше ничего не должно помешать, все барьеры устранены. При этом министр подчеркнул, что позиция России «услышана».
Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, признание в Европе «Спутника V» может ускорить сертификация в России зарубежных вакцин от COVID-19.
Со своей стороны, президент Союза турагентств Сергей Голов говорил НСН, что первыми эффект от международной сертификации «Спутника V» ощутят российские туристы. По его словам, «цены на поездки уменьшаются, когда страна открывается».
Между тем, сейчас для комфортных поездок в некоторые страны россиянам приходится прививаться зарубежными вакцинами.
В начале августа Еврокомиссия признала действующими на территории Евросоюза и в странах Шенгена сертификаты о вакцинации Сан-Марино, в котором использовали «Спутник V». Отмечалось, что это техническое решение, касающееся цифровых сертификатов, а не признание самой российской вакцины.
Вскоре после этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у ЕМА нет претензий к российской вакцине «Спутник V» и ее эффективности. В середине августа Лавров сообщил, что Россия ведет «предметный, профессиональный» диалог с Евросоюзом по вопросу взаимного признания COVID-сертификатов.
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