«Выявит зависимости»: Водителям такси посоветовали регулярный полноценный медосмотр

Ссылаясь на неэффективность и фиктивность медицинских и технических осмотров перед рейсами, таксисты предлагают заменить их цифровым контролем. Как пишет «Коммерсант», гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин направил главе Минтранса Роману Старовойту письмо с просьбой проводить медосмотр с помощью специальных мобильных приложений. По словам Грэка, для обеспечения наибольшей безопасности пассажиров важно проводить полноценные профессиональные осмотры водителей.

«Раз в полгода-год нужно проводить более глубокие профессиональные медосмотры, которых сейчас нет. Существует множество профессиональных заболеваний, которые нельзя выявить ежедневными осмотрами. Но их обнаружение могло бы спасти больше жизней, ведь сегодня люди с сердечной недостаточностью могут перевозить пассажиров, что влияет на безопасность. Профессиональные осмотры были бы дешевле и проще ежедневных», - сообщил он.