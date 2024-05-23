«Выявит зависимости»: Водителям такси посоветовали регулярный полноценный медосмотр

Таксисты часто страдают рядом профессиональных заболеваний, развитие которых может угрожать безопасности пассажиров, заявил НСН Евгений Грэк.

Раз в год таксистам следует проходить полноценные медицинские осмотры, поскольку это позволило бы выявлять заболевания сердечно-сосудистой системы, рассказал в разговоре с НСН координатор движения «Стоп нелегал», советник главы Профсоюза таксистов Евгений Грэк.

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Ссылаясь на неэффективность и фиктивность медицинских и технических осмотров перед рейсами, таксисты предлагают заменить их цифровым контролем. Как пишет «Коммерсант», гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин направил главе Минтранса Роману Старовойту письмо с просьбой проводить медосмотр с помощью специальных мобильных приложений. По словам Грэка, для обеспечения наибольшей безопасности пассажиров важно проводить полноценные профессиональные осмотры водителей.

«Раз в полгода-год нужно проводить более глубокие профессиональные медосмотры, которых сейчас нет. Существует множество профессиональных заболеваний, которые нельзя выявить ежедневными осмотрами. Но их обнаружение могло бы спасти больше жизней, ведь сегодня люди с сердечной недостаточностью могут перевозить пассажиров, что влияет на безопасность. Профессиональные осмотры были бы дешевле и проще ежедневных», - сообщил он.

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Как добавил собеседник НСН, подобная практика также позволила бы выявлять водителей такси, страдающих от наркотической зависимости.

«У нас боятся всего нового, цепляются за старые медосмотры, которые превратились в фикцию в большинстве случаев. Разрешен электронный медик, который выявляет состояние алкогольного опьянения, но при этом не показывает состояние наркотического опьянения, дистанционно это невозможно выяснить. Обязательной сдачи тестов на наркотики в такси нет, профессиональные медосмотры раз в полгода позволяли бы выявить наркоманов среди таксистов», - подытожил Грэк.

Ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» он также отметил, что ежедневные медосмотры водителей следовало бы заменить выборочной проверкой таксистов, которая оперативно поможет выявить людей с алкогольным опьянением и повышенным давлением.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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