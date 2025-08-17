Россиянам могут ограничить возможность в выборе имен для детей

Он считает, что данная мера позволит защитить права самого ребёнка, так как неблагозвучное имя может стать поводом для травли в детстве и подростковом возрасте. «Например, чтобы нельзя было называть детей неодушевлёнными предметами, как стол, трактор, айфон и прочее», — указал Рыбальченко.

Он предложил разместить перечень рекомендованных имён на «Госуслугах».

Нет никакой необходимости в списке разрешенных имен для мальчиков и девочек, это надуманная проблема, а от неадекватных родителей детей защитят специальные службы. Об этом в беседе с НСН рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

