Россиянам могут ограничить возможность в выборе имен для детей
Родители должны быть ограничены в выборе неблагозвучных и «неодушевлённых» имён для своих детей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко.
Он считает, что данная мера позволит защитить права самого ребёнка, так как неблагозвучное имя может стать поводом для травли в детстве и подростковом возрасте. «Например, чтобы нельзя было называть детей неодушевлёнными предметами, как стол, трактор, айфон и прочее», — указал Рыбальченко.
Он предложил разместить перечень рекомендованных имён на «Госуслугах».
Нет никакой необходимости в списке разрешенных имен для мальчиков и девочек, это надуманная проблема, а от неадекватных родителей детей защитят специальные службы. Об этом в беседе с НСН рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
