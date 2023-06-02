В России ограничили время работы таксистов

Согласно документу, максимальная продолжительность рабочего времени таксиста-физлица должна составлять 12 часов в сутки. Постановление вступит в силу 1 сентября 2023 года.

Отмечается, что продолжительность ежедневного рабочего времени физлица не должна превышать 10 часов. В крайнем случае время может быть увеличено еще на два часа для завершения заказа, говорится в постановлении.

Глава профсоюза столичного такси Александр Макаров считает, что снизить стоимость ОСАГО для такси позволит повышение квалификации водителей, сообщает «Радиоточка НСН».

