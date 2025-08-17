У Варламова могут отобрать квартиру в Москве
У блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом) могут отобрать квартиру в Москве после приговора по делу о фейках, сообщает Telegram-канал Mash.
В городе у него осталась двухкомнатная квартира площадью 64 квадрата. Недвижимость находится в Северном Тушино. Кадастровая стоимость - 11 млн рублей. Как считают юристы, на имущество, скорее всего, уже наложен арест. Эксперты отметили, что квартиру конфискуют. При этом штраф могут взыскать только в рамках исполнительного производства.
Мещанский районный суд Москвы заочно назначил блогеру наказание в виде восьми лет лишения свободы. Он признан виновным по статье распространении фейков о Вооруженных силах РФ.
