У Варламова могут отобрать квартиру в Москве

У блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом) могут отобрать квартиру в Москве после приговора по делу о фейках, сообщает Telegram-канал Mash.

Суд арестовал имущество блогера Варламова

В городе у него осталась двухкомнатная квартира площадью 64 квадрата. Недвижимость находится в Северном Тушино. Кадастровая стоимость - 11 млн рублей. Как считают юристы, на имущество, скорее всего, уже наложен арест. Эксперты отметили, что квартиру конфискуют. При этом штраф могут взыскать только в рамках исполнительного производства.

Мещанский районный суд Москвы заочно назначил блогеру наказание в виде восьми лет лишения свободы. Он признан виновным по статье распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/varlamov
ТЕГИ:НедвижимостьКвартираБлогерыИлья Варламов

Горячие новости

Все новости

партнеры