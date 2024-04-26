Покупают бумажки: «Обеление» такси приведет к «безумным» ценам для пассажиров
Евгений Грэк заявил НСН, что в регионах большинство водителей ездят без лицензий, а также не проходят медицинский осмотр.
«Обеление» сферы такси приведет к «безумным» ценам для пассажиров, поэтому ужесточать контроль в отрасли нужно поэтапно и с умом, заявил координатор движения «Стоп нелегал», советник главы Профсоюза таксистов Евгений Грэк в беседе с НСН.
Введенный в ряде российских регионов запрет на работу в такси трудовых мигрантов вынуждает участников рынка искать способы восполнения дефицита водителей. Они просят чиновников снизить требования к самозанятым, административная нагрузка на которых сейчас практически такая же, как у таксомоторных парков. В частности, из-за этого в РФ сложилась ситуация, когда самозанятыми водителями числятся более 2,5 млн, а официально зарегистрировавшихся таксистов из них — 9,5 тысячи, пишет «Коммерсант».
«У нас достаточно давно наблюдается дефицит хороших водителей. У нас разные требования к самозанятым водителям и ИП, хотя люди ничем не отличаются. Зачем тогда самозанятость вообще разрешать? Сейчас плюшки от агрегаторов получают самозанятые. Им предлагают какие-то бонусы, больше заказов и так далее. Но надо понимать, что самозанятый – это незащищенный человек, у него нет никаких социальных гарантий, пенсионных накоплений. Сейчас возросло количество проверок по мигрантам, но это временная и точечная история. Кто-то спрятался на время проверок. Те, кто правила не соблюдал по мигрантам, так и не соблюдают, подвергая опасности пассажиров», - рассказал он.
По его словам, в регионах большинство водителей находятся «в тени», все бумажки и необходимые проверки просто покупаются.
«В регионах вообще все печально, там из тени вообще никто не собирался выходить. Там очень многие ездят без разрешений. Ситуация налажена только в крупных городах, включая Москву, Самару, Екатеринбург, хотя даже в Санкт-Петербурге до сих пор некоторые ездят без разрешения. В регионах куча нелегалов, деньги переводятся какими-то левыми схемами. Это происходит уже больше десяти лет», - добавил он.
При этом он пояснил, что резкое «обеление» отрасли приведет к резкому повышению цен для пассажиров.
«Сегодня у нас нет возможности легально проходить медицинские и технические осмотры за вменяемые деньги. Иначе стоимость поездок безумно вырастет. Поэтому чаще всего эти бумажки просто покупаются. Если раз в неделю эти документы проверяют, это уже очень хорошо. С другой стороны, формальные проверки тоже проблему не решат. Мы предлагаем осмотр ужесточить, но проводить раз в полгода», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что к концу 2024 стоимость поездок на такси может вырасти на 30%. Об этом заявил председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист», член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков, передает «Радиоточка НСН».
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