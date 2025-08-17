Полетим на Венеру: Межпланетный корабль включили в нацпроект

Российские власти включили создание и запуск отечественной межпланетной станции «Венера-Д» в национальный проект по освоению космоса, сообщает ТАСС.

Инженеры РФ придумали планетоход для изучения Венеры

Как заявил заведующий отделом физики планет Института космических исследований РАН Олег Кораблев, средства на это уже выделены, вопрос решили на уровне правительства. Эскизное проектирование корабля должно начаться в январе 2026 года.

Отмечается, что дата запуска станции будет утверждаться после завершения работ над эскизом.

Тем временем, в Индии запланировали запуск миссии к Венере на март 2028 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Космос

