Полетим на Венеру: Межпланетный корабль включили в нацпроект

Как заявил заведующий отделом физики планет Института космических исследований РАН Олег Кораблев, средства на это уже выделены, вопрос решили на уровне правительства. Эскизное проектирование корабля должно начаться в январе 2026 года.

Отмечается, что дата запуска станции будет утверждаться после завершения работ над эскизом.

Тем временем, в Индии запланировали запуск миссии к Венере на март 2028 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

