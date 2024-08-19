Вывез более 700 человек: Депутат из Курской области рассказал, как эвакуирует жителей

«Сначала эвакуация была добровольной, потом она стала обязательной. Мы вместе с помощником, другом и главой одного из сельсоветов Глушковского района начинали, когда она еще была добровольной, и вывезли более 700 человек. Потом сбились со счету, не до этого было. Отмечу, что многие люди наотрез отказываются выезжать из своих родных населенных пунктов — не хотят бросать хозяйство, домашних животных, не хотят покидать свою землю, свои дома. Как правило, это пожилые люди, но есть и молодежь, и люди среднего возраста. Совместно с волонтерами, с администрацией района и области мы всех пытаемся уговорить, объяснить ситуацию, убедить уехать к родственникам или в пункты временного размещения и вернуться уже в мирное время», — сказал Золотарев.

Собеседник НСН отметил, что куряне сплотились после прорыва вражеских сил в регион.

«Слаженно работают администрация, Росгвардия, полиция, МЧС, волонтеры, общественные организации. Ранее покинувшие район жители присылают деньги для закупки гуманитарной помощи, которую мы совместно с администрацией района и области и закупаем, и доставляем по адресам. Приезжают помогать волонтеры со всей страны, подтянулись ребята из молодежного парламента области», — добавил депутат.

В заключение Золотарев заявил, что обстановка в регионе по-прежнему остается напряженной.

«Ситуация остается сложной и напряженной, но мы надеемся, верим в нашу армию, что Глушковский район эта напасть обойдет стороной, что наши защитники сдержат натиск наших врагов», — подытожил он.

Ранее жители Глушковского района Курской области заявили, что украинские солдаты разрушили мост, чтобы осложнить эвакуацию местных жителей.

