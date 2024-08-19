Вывез более 700 человек: Депутат из Курской области рассказал, как эвакуирует жителей
Многие жители Глушковского района отказываются покидать родную землю, не желая бросать хозяйство и домашних животных, сказал НСН Алексей Золотарев.
Жители Курской области показали высокую сплоченность на фоне атаки ВСУ — слаженно работают не только администрация и спецслужбы, но также волонтеры и местные жители. Об этом НСН заявил депутат областной Думы Курской области, председатель комитета Совета молодых депутатов Курской области Алексей Золотарев.
Ранее Золотарев рассказал изданию «Известия», что вместе со своим помощником эвакуировал из Курской области жителей Глушковского района на двух маршрутках вместимостью до 25 человек. По словам депутата, за время эвакуации ему и его напарнику удалось вывести более 700 человек, однако многие жители отказываются покидать свои дома.
«Сначала эвакуация была добровольной, потом она стала обязательной. Мы вместе с помощником, другом и главой одного из сельсоветов Глушковского района начинали, когда она еще была добровольной, и вывезли более 700 человек. Потом сбились со счету, не до этого было. Отмечу, что многие люди наотрез отказываются выезжать из своих родных населенных пунктов — не хотят бросать хозяйство, домашних животных, не хотят покидать свою землю, свои дома. Как правило, это пожилые люди, но есть и молодежь, и люди среднего возраста. Совместно с волонтерами, с администрацией района и области мы всех пытаемся уговорить, объяснить ситуацию, убедить уехать к родственникам или в пункты временного размещения и вернуться уже в мирное время», — сказал Золотарев.
Собеседник НСН отметил, что куряне сплотились после прорыва вражеских сил в регион.
«Слаженно работают администрация, Росгвардия, полиция, МЧС, волонтеры, общественные организации. Ранее покинувшие район жители присылают деньги для закупки гуманитарной помощи, которую мы совместно с администрацией района и области и закупаем, и доставляем по адресам. Приезжают помогать волонтеры со всей страны, подтянулись ребята из молодежного парламента области», — добавил депутат.
В заключение Золотарев заявил, что обстановка в регионе по-прежнему остается напряженной.
«Ситуация остается сложной и напряженной, но мы надеемся, верим в нашу армию, что Глушковский район эта напасть обойдет стороной, что наши защитники сдержат натиск наших врагов», — подытожил он.
Ранее жители Глушковского района Курской области заявили, что украинские солдаты разрушили мост, чтобы осложнить эвакуацию местных жителей.
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