Минобороны РФ: Украина готовит провокацию на Курской АЭС
Минобороны России с серьезностью оценивает информацию, поступающую по независимым каналам о готовности Украины нанести удар по Курской атомной электростанции, сообщает РИА Новости.
Киев готовит провокацию, чтобы обвинить Москву в «самообстреле» АЭС для создания оснований нанесения ударов по украинским объектам атомной энергетики. В министерстве расценили такие действия как прямое и явное нарушение международной конвенции Генассамблеи ООН о борьбе с актами ядерного терроризма.
Военное ведомство предупредило, что в случае начала реализации преступных планов будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры.
Ранее в МИД РФ также заявили, что украинская сторона уже начала подготовку к нападению на Курскую атомную электростанцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru