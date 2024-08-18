Минобороны РФ: Украина готовит провокацию на Курской АЭС

Минобороны России с серьезностью оценивает информацию, поступающую по независимым каналам о готовности Украины нанести удар по Курской атомной электростанции, сообщает РИА Новости.

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Киев готовит провокацию, чтобы обвинить Москву в «самообстреле» АЭС для создания оснований нанесения ударов по украинским объектам атомной энергетики. В министерстве расценили такие действия как прямое и явное нарушение международной конвенции Генассамблеи ООН о борьбе с актами ядерного терроризма.

Военное ведомство предупредило, что в случае начала реализации преступных планов будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры.

Ранее в МИД РФ также заявили, что украинская сторона уже начала подготовку к нападению на Курскую атомную электростанцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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