Жители Глушково: ВСУ разрушили мост для осложнения эвакуации
18 августа 202406:01
Жители Глушковского района Курской области заявили, что украинские солдаты разрушили мост, чтобы осложнить эвакуацию местных жителей, сообщает РИА Новости.
Как заявила одна из жительниц населенного пункта, по мосту били ракеты. Из-за большой опасности эвакуировать население взялись военнослужащие. «Проезд еще возможен был. А сейчас мост разбит и никто оттуда не выедет», — подчеркнули местные жители.
Ранее атомобильный мост через реку Сейм в Курской области был разрушен после удара ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru