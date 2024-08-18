Жители Глушково: ВСУ разрушили мост для осложнения эвакуации

Как заявила одна из жительниц населенного пункта, по мосту били ракеты. Из-за большой опасности эвакуировать население взялись военнослужащие. «Проезд еще возможен был. А сейчас мост разбит и никто оттуда не выедет», — подчеркнули местные жители.

Ранее атомобильный мост через реку Сейм в Курской области был разрушен после удара ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

