Жители Глушково: ВСУ разрушили мост для осложнения эвакуации

Жители Глушковского района Курской области заявили, что украинские солдаты разрушили мост, чтобы осложнить эвакуацию местных жителей, сообщает РИА Новости.

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Как заявила одна из жительниц населенного пункта, по мосту били ракеты. Из-за большой опасности эвакуировать население взялись военнослужащие. «Проезд еще возможен был. А сейчас мост разбит и никто оттуда не выедет», — подчеркнули местные жители.

Ранее атомобильный мост через реку Сейм в Курской области был разрушен после удара ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьмостУкраинаВСУ

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