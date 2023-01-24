«Выстрел в воздух»: Предъявление военного билета при получении прав сочли избыточным
База ГАИ работает нестабильно и часто зависает, перегружать ее другой структурой нелогично, отметил в эфире НСН Вячеслав Лысаков.
Инициатива о предъявлении военного билета при получении прав является избыточной, МВД не захочет брать на себя дополнительные нагрузки и перегружать базу другой структурой, заявил автоэксперт Вячеслав Лысаков в разговоре с НСН.
Накануне Законодательное собрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект о предъявлении военного билета при получении водительских прав, оформлении лицензии на оружие и регистрации по месту жительства или пребывания. Авторы законопроекта полагают, что он будет способствовать своевременному решению задач по поддержанию мобилизационной готовности вооруженных сил РФ. Вячеслав Лысаков отметил, что такую инициативу вряд ли примут.
«Это избыточное требование. Будут электронные права, либо будет водительское удостоверение-карточка, в которую будут зашиты все ваши персональные данные. Зачем нужен военный билет? Для мобилизационных целей у граждан могут изыматься транспортные средства: микроавтобусы, джипы... Если гражданин имеет водительское удостоверение, это совсем не значит, что у него есть в собственности автомобиль. На это есть специальный военный учет, сбор информации из цифровых источников. Подключать к базе ГАИ еще и Минобороны…. Их база и так работает нестабильно. Перегружать ее другой структурой нехорошо. Вряд ли МВД захочет брать на себя такие дополнительные нагрузки. Никто на это не пойдет, бюджет уже утвержден, это просто выстрел в воздух», - сказал Лысаков.
При этом он отметил, что если инициатива о предъявлении военного билета при получении водительских прав будет принята, то уровень взяточничества не вырастет, так как коррупционный механизм здесь отсутствует.
«В России любое движение может иметь коррупционную подоплеку, но прямой зависимости я здесь не вижу. Если человек должен предъявить военный билет со своими данными, то каким образом данные будут внесены, если он военный билет не покажет? Не вижу коррупционного механизма. Просто кому-то пришла в голову мысль улучшить систему воинского учета. Для этого надо работать на уровне военкомата, которые до сегодняшнего дня работают с бумажными карточками», - резюмировал Лысаков.
Ранее в январе министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что эффективность работы российских военкоматов должна быть улучшена. По его словам, у военного ведомства есть планы провести модернизацию учреждений уже в 2023 году. Министр отметил, что в ее рамках будет налажена межотраслевая коммуникация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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