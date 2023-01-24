«Выстрел в воздух»: Предъявление военного билета при получении прав сочли избыточным

Накануне Законодательное собрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект о предъявлении военного билета при получении водительских прав, оформлении лицензии на оружие и регистрации по месту жительства или пребывания. Авторы законопроекта полагают, что он будет способствовать своевременному решению задач по поддержанию мобилизационной готовности вооруженных сил РФ. Вячеслав Лысаков отметил, что такую инициативу вряд ли примут.

«Это избыточное требование. Будут электронные права, либо будет водительское удостоверение-карточка, в которую будут зашиты все ваши персональные данные. Зачем нужен военный билет? Для мобилизационных целей у граждан могут изыматься транспортные средства: микроавтобусы, джипы... Если гражданин имеет водительское удостоверение, это совсем не значит, что у него есть в собственности автомобиль. На это есть специальный военный учет, сбор информации из цифровых источников. Подключать к базе ГАИ еще и Минобороны…. Их база и так работает нестабильно. Перегружать ее другой структурой нехорошо. Вряд ли МВД захочет брать на себя такие дополнительные нагрузки. Никто на это не пойдет, бюджет уже утвержден, это просто выстрел в воздух», - сказал Лысаков.

При этом он отметил, что если инициатива о предъявлении военного билета при получении водительских прав будет принята, то уровень взяточничества не вырастет, так как коррупционный механизм здесь отсутствует.