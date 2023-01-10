Шойгу анонсировал модернизацию работы военкоматов в РФ

Модернизация функционирования военных комиссариатов в России начнётся в ближайшее время. Об этом объявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании, посвящённом ключевым планам ведомства на текущий год.

По словам главы Минобороны, необходимо, в частности, оцифровать базы данных, настроить взаимодействие с местными и региональными органами власти, а также промышленными предприятиями. Кроме того, обновления требуются системе организации гражданской и территориальной обороны.

Среди прочего Шойгу заявил, что в 2023 году военное ведомство улучшит механизмы реагирования на инициативы граждан. Будет проводится работа по совершенствованию системы управления и связи Вооруженных сил РФ с применением технологий искусственного интеллекта.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в новогоднем поздравлении россиян Сергей Шойгу заявил о «неотвратимости» победы РФ, как и Нового года.

