Шойгу анонсировал модернизацию работы военкоматов в РФ
Модернизация функционирования военных комиссариатов в России начнётся в ближайшее время. Об этом объявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании, посвящённом ключевым планам ведомства на текущий год.
По словам главы Минобороны, необходимо, в частности, оцифровать базы данных, настроить взаимодействие с местными и региональными органами власти, а также промышленными предприятиями. Кроме того, обновления требуются системе организации гражданской и территориальной обороны.
Среди прочего Шойгу заявил, что в 2023 году военное ведомство улучшит механизмы реагирования на инициативы граждан. Будет проводится работа по совершенствованию системы управления и связи Вооруженных сил РФ с применением технологий искусственного интеллекта.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в новогоднем поздравлении россиян Сергей Шойгу заявил о «неотвратимости» победы РФ, как и Нового года.
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