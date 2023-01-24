В Госдуму внесли проект о предъявлении военного билета при получении водительских прав

Ещё более 70 парков и скверов благоустроят в Москве в 2023 году

В столице создан пятимесячный запас лекарств для льготников

Детский сад на 325 мест построен в поселении Филимонковское в ТиНАО

Экскурсии для студентов колледжей пройдут в центрах московского долголетия

Сильные снегопады придут в Москву не раньше февраля