В Госдуму внесли проект о предъявлении военного билета при получении водительских прав

Законодательное собрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект, согласно которому при получении водительских прав нужно будет предъявить военный билет.

В документе также предлагается требовать военный билет при оформлении лицензии на оружие, регистрации по месту жительства или пребывания.

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Авторы законопроекта пояснили, что инициатива «будет способствовать своевременному и на высоком уровне решению задач по поддержанию мобилизационной готовности вооруженных сил Российской Федерации».

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что все депутаты, чиновники и судьи в будущем должны будут иметь опыт военной службы. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своём Telegram-канале заявил, что предложение следует тщательно проработать.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Водительские ПраваЗаконопроект
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