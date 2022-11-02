Информационную систему военкоматов дополнят данными из ФНС, ЗАГСов и ГАС «Выборы»

Такой пилотный проект будет запущен в Московской области в ближайшее время, сообщил военный комиссар региона Алексей Астахов на круглом столе в Совете Федерации «Цифровая трансформация военных комиссариатов». На заседании первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин раскритиковал действия Генштаба во время частичной мобилизации. По его словам, из-за устаревших данных о россиянах, которыми пользуются военкоматы, «чуть ли не президенту приходилось объяснять, кого призывают, кого не призывают».

«Это означает, что ваша АСУ "Горизонт-МР" или несовершенна, или не работает. Если посмотреть, какими персональными данными вы должны пользоваться, и сюда еще добавить данные о здоровье, то вы можете знать о человеке больше, чем он сам о себе», – заявил Кожин.

Главы комитетов Госдумы по обороне и по безопасности и противодействию коррупции Андрей Картаполов и Василий Пискарев заявили, что инициатива о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в парламенте не рассматривается, сообщает пресс-служба «Единой России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

