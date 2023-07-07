«Выстрел по воробьям»: Эффективна ли конфискация авто с немецкими номерами

Ранее ЛДПР предложила конфисковать автомобили с немецкими номерами в России в качестве зеркального ответа на то, что таможня Германии якобы стала изымать все автомобили, зарегистрированные в России, в том числе, въезжающие для транзита. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на замруководителя фракции в Госдуме Алексея Диденко. Хайцеэр усомнился, что такая мера со стороны России будет работать.

«Во-первых, для этого нужно принять ответные санкции. Во-вторых, это будет выстрел по воробьям, поскольку подозреваю, что такие автомобили мы найдем с трудом. К тому же, в список могут попасть автомобили, приезжающие в Россию с транзитными немецкими номерами, чтобы наши сограждане могли ими пользоваться», — сказал Хайцеэр.

Собеседник НСН допустил, что примеру Германии могут последовать и другие страны Евросоюза.

«Каждая страна по-своему рассматривает санкционный список. Не исключаю, что прецедент повторится, поскольку Германия — одна из ведущих европейских стран, ее мнение достаточно авторитетное. Впрочем, скорее всего, это решение отдельно взятого чиновника, трактующего санкции именно таким образом и распространяющего их вплоть до частных автомобилей», — добавил эксперт.

В заключение Хайцеэр рассказал, каким образом можно оспорить решение Германии.

«Это суды, которые займут много времени, это адвокаты, это более чем серьезная работа. Совершенно очевидно, что, учитывая жесткость применяемых санкций, никаких поблажек не будет. Предстоит тяжелая судебная работа, а пока россиянам стоит воздержаться от поездок в Германию», — подытожил он.

Ранее в МИД Финляндии заявили, что Финляндия, Польша, Норвегия, Швеция, Литва, Латвия и Эстония усилят таможенный контроль на границах с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

