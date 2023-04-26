МИД пригрозил ответить Финляндии на арест российской недвижимости

Ситуация с недвижимостью в Финляндии, которой пользовался Российский центр науки и культуры, не решена, в случае отказа Хельсинки от урегулирования Москва примет ответные меры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

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Ранее стало известно об аресте семи квартир в центре Хельсинки, три из них расположены в доме напротив РЦНК. Общая стоимость недвижимости оценивается в 1,4 млн евро.

В МИД указали, что в апреле РЦНК получил извещения от финской службы судебных приставов о наложении запрета сроком до трех недель на действия с недвижимостью в отношении нескольких квартир в финской столице, земельного участка и расположенного на нем служебного здания, отмечает «Свободная пресса». Позже ограничения, касающиеся земли и строения, отменили, однако ситуация вокруг квартир не урегулирована.

«Никаких разъяснений от финского ведомства по данному вопросу еще не получено», — указали в МИД.

Ведомство рассматривает сложившуюся ситуацию как очередной «антироссийский выпад финских властей». В случае отказа от урегулирования России придется предпринять ответные меры, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:НедвижимостьФинляндияМИД РФ

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