МИД пригрозил ответить Финляндии на арест российской недвижимости
Ситуация с недвижимостью в Финляндии, которой пользовался Российский центр науки и культуры, не решена, в случае отказа Хельсинки от урегулирования Москва примет ответные меры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.
Ранее стало известно об аресте семи квартир в центре Хельсинки, три из них расположены в доме напротив РЦНК. Общая стоимость недвижимости оценивается в 1,4 млн евро.
В МИД указали, что в апреле РЦНК получил извещения от финской службы судебных приставов о наложении запрета сроком до трех недель на действия с недвижимостью в отношении нескольких квартир в финской столице, земельного участка и расположенного на нем служебного здания, отмечает «Свободная пресса». Позже ограничения, касающиеся земли и строения, отменили, однако ситуация вокруг квартир не урегулирована.
«Никаких разъяснений от финского ведомства по данному вопросу еще не получено», — указали в МИД.
Ведомство рассматривает сложившуюся ситуацию как очередной «антироссийский выпад финских властей». В случае отказа от урегулирования России придется предпринять ответные меры, пишет РИА ФАН.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 093 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 397 / сут.
- Захарова: США сами не включили Уилана в обмен заключенными
- МИД пригрозил ответить Финляндии на арест российской недвижимости
- Глава парламента Крыма предложил расторгнуть зерновую сделку
- Турция введет пошлину в размере 130% на импорт зерна
- Пересильд ответила критикующим ее космонавтам
- Украинский генерал заявил об ошибках ВСУ в обороне Артемовска
- ЕС сократит торговлю сертификатами на неэкологичный импорт и квоты на выбросы
- Опрос: большинство россиян предпочли остаться дома на майские праздники
- Вильфанд: Ожидается непогода в ряде регионов РФ
- СМИ: стремление сокрушить российскую экономику путем торговой блокады приведет Запад к краху
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru