МИД пригрозил ответить Финляндии на арест российской недвижимости

Ранее стало известно об аресте семи квартир в центре Хельсинки, три из них расположены в доме напротив РЦНК. Общая стоимость недвижимости оценивается в 1,4 млн евро.

В МИД указали, что в апреле РЦНК получил извещения от финской службы судебных приставов о наложении запрета сроком до трех недель на действия с недвижимостью в отношении нескольких квартир в финской столице, земельного участка и расположенного на нем служебного здания, отмечает «Свободная пресса». Позже ограничения, касающиеся земли и строения, отменили, однако ситуация вокруг квартир не урегулирована.

«Никаких разъяснений от финского ведомства по данному вопросу еще не получено», — указали в МИД.

Ведомство рассматривает сложившуюся ситуацию как очередной «антироссийский выпад финских властей». В случае отказа от урегулирования России придется предпринять ответные меры, пишет РИА ФАН.

