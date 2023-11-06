Выставку-форум «Россия» в Москове в первый день посетили более 190 тысяч человек
6 ноября 202300:51
Более 190 тысяч человек побывали на международной выставке-форуме «Россия» в первый день ее проведения, сообщается на сайте мероприятия.
Выставка открылась 4 ноября. Она будет проходить до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. На ней представлены достижения страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представят все 89 российских регионов.
Ранее сайты выставки-форума «Россия» подверглись хакерской атаке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru