Выставку-форум «Россия» в Москове в первый день посетили более 190 тысяч человек

Более 190 тысяч человек побывали на международной выставке-форуме «Россия» в первый день ее проведения, сообщается на сайте мероприятия.

Песков заявил о планах Путина неоднократно посетить выставку-форум «Россия»

Выставка открылась 4 ноября. Она будет проходить до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. На ней представлены достижения страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представят все 89 российских регионов.

Ранее сайты выставки-форума «Россия» подверглись хакерской атаке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба фонда Гуманитарных проектов
ТЕГИ:МоскваВДНХВыставка

Горячие новости

Все новости

партнеры