Песков заявил о планах Путина неоднократно посетить выставку-форум «Россия»

Представитель Кремля назвал идею выставки достаточно интересной. Он выразил уверенность, что мероприятие даст посетителям стимул узнать о России больше.

«Уверен, все члены российского руководства неоднократно здесь побывают», - сказал Песков.

Выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го. Экспозиции представят 89 регионов.

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента рассказал, что большая часть рабочего графика главы государства носит непубличный характер. Он отметил, что мероприятия с участием Путина могут длиться до двух ночи, передает «Радиоточка НСН».

