Песков заявил о планах Путина неоднократно посетить выставку-форум «Россия»
Президент РФ Владимир Путин и все руководство страны намерены неоднократно посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ, сообщил в эфире Первого канала пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля назвал идею выставки достаточно интересной. Он выразил уверенность, что мероприятие даст посетителям стимул узнать о России больше.
«Уверен, все члены российского руководства неоднократно здесь побывают», - сказал Песков.
Выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го. Экспозиции представят 89 регионов.
В беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента рассказал, что большая часть рабочего графика главы государства носит непубличный характер. Он отметил, что мероприятия с участием Путина могут длиться до двух ночи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru