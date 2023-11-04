Сайты выставки-форума «Россия» подверглись хакерской атаке
Массированная хакерская атака на сайты Международной выставки-форума «Россия» зафиксирована в субботу. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"».
По данным организации, емкость кибератаки составила не менее 0,5 Tb/s.
«Она была осуществлена посредством подконтрольной botnet-сети, расположенной на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных стран», — заявили АНО.
Злоумышленники нарушили корректную и стабильную работу нескольких ресурсов, связанных с мероприятием. Однако, несмотря на кибератаку, отмечается «колоссальный интерес» к выставке со стороны жителей всей России.
Выставка-форум «Россия» откроется в Москве 4 ноября и продлится до 12 апреля следующего года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru