Сайты выставки-форума «Россия» подверглись хакерской атаке

По данным организации, емкость кибератаки составила не менее 0,5 Tb/s.

«Она была осуществлена посредством подконтрольной botnet-сети, расположенной на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных стран», — заявили АНО.

Злоумышленники нарушили корректную и стабильную работу нескольких ресурсов, связанных с мероприятием. Однако, несмотря на кибератаку, отмечается «колоссальный интерес» к выставке со стороны жителей всей России.

Выставка-форум «Россия» откроется в Москве 4 ноября и продлится до 12 апреля следующего года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

