Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области до 8 июля
Власти граничащей с Украиной Брянской области продлили до 8 июля действие высокого уровня террористической опасности. Об этом сообщила пресс-службе правительства региона.
«С 14:00 часов 23 июня 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток», - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение было принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта. Жителям Брянской области рекомендуется, в частности, воздержаться от посещения мест массового пребывания людей, а при нахождении на улице иметь при себе паспорт.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в регионе был обстрелян поселок Случевск со стороны ВСУ.
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