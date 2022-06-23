Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области до 8 июля

Власти граничащей с Украиной Брянской области продлили до 8 июля действие высокого уровня террористической опасности. Об этом сообщила пресс-службе правительства региона.

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«С 14:00 часов 23 июня 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток», - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта. Жителям Брянской области рекомендуется, в частности, воздержаться от посещения мест массового пребывания людей, а при нахождении на улице иметь при себе паспорт.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в регионе был обстрелян поселок Случевск со стороны ВСУ.

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ФОТО: Фото из соцсетей
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