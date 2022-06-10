На севере Крыма до 25 июня продлен уровень террористической опасности
Высокий уровень террористической опасности продлен на севере Крыма и Керчи до 25 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти полуострова.
Режим был введен ранее 11 апреля, после несколько раз продлевался. Он распространяется на города Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойский, Красноперекопский районы.
По данным властей, в настоящее время обстановка в регионе спокойная.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в своём Telegram-канале заявил, что Россия уже предупредила Украину об ответе в случае применения американского оружия по российской территории.
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