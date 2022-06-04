Брянский губернатор сообщил об обстреле поселка Случевск со стороны Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в своем Telegram-канале, что в регионе обстрелян поселок Случевск.

В Брянской и Курской областях продлили «желтый» уровень террористической опасности

«Сегодня ВСУ обстреляли поселок Случевск Погарского района. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов», — написал Богомаз.

По данным губернатора Брянской области, мужчина из числа местных жителей получил легкое осколочное ранение. Его доставили в Погарскую ЦРБ, пишет Газета.ru.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее правительство Брянской области приняло решение продлить режим «желтого» уровня террористической опасности до 7 июня.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаОбстрелБрянская Область
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