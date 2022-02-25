В России будут маркировать табачные стики
Правительство России внесло табачные стики и курительные смеси для кальяна без табака в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Об этом говорится на официальном сайте правовой информации.
В начале февраля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в стране эксперимента по маркировке отдельных видов электронных систем доставки никотина и никотиносодержащих жидкостей.
Под эксперимент также попадают пиво, БАДы и антисептики. К 2024 году планируется создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров для снижения доли оборота нелегальной продукции в РФ.
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