В России будут маркировать табачные стики

В начале февраля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в стране эксперимента по маркировке отдельных видов электронных систем доставки никотина и никотиносодержащих жидкостей.

Под эксперимент также попадают пиво, БАДы и антисептики. К 2024 году планируется создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров для снижения доли оборота нелегальной продукции в РФ.