«В гаражах и сараях!»: Рынок вейпов в России назвали полностью черным

В России не прекращаются случаи смерти от некачественной жидкости, которую люди заливают в свои девайсы, отметил в эфире НСН эксперт Максим Королев.

Рынок жидкостных вейпов в России почти полностью черный, таможня не справляется с ограждением россиян от опасной продукции, а внутри страны жидкости для систем производят в гаражах и сараях, рассказал главный редактор отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максим Королев в разговоре с НСН.

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Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов. Вместе с тем он отметил, что дети школьного возраста все больше и больше подвержены употреблению вейпов. Максим Королев отметил, что запрет вейпов в России – это единственная эффективная мера борьбы с черным рынком.

«На сегодня рынок жидкостных вейпов практически полностью черный. Регулировать нелегальный рынок сложно: неважно, какая ставка акцизы, его все равно никто не платит. Весь товар в закрытых одноразовых системах – импортный, все идет через таможню. Оградить от опасной продукции в данном случае - функция таможни, но она не справляется. Здесь нужно принимать меры, но, опять же, продуманно и точечно. Есть вейпы с открытыми системами, жидкости для них изготавливаются внутри страны, здесь они находятся вне всякого регулирования. Не вижу других эффективных мер, кроме как полного запрета. Это все делается в гаражах, на балконах и в сараях, никакого контроля качества, никакой маркировки для них не требуется по прослеживанию. Все последние случаи связаны со смертями от некачественной продукции, когда сами пользователи непонятно что заправляют в свои девайсы», - сказал Королев.

В 2020 году в России приняли закон о запрете продажи кальянов, вейпов и других устройств для курения несовершеннолетним. Кроме того, законом вейпы и кальяны фактически были приравнены к табачным изделиям и их использование в общественных местах ограничили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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