«В гаражах и сараях!»: Рынок вейпов в России назвали полностью черным
В России не прекращаются случаи смерти от некачественной жидкости, которую люди заливают в свои девайсы, отметил в эфире НСН эксперт Максим Королев.
Рынок жидкостных вейпов в России почти полностью черный, таможня не справляется с ограждением россиян от опасной продукции, а внутри страны жидкости для систем производят в гаражах и сараях, рассказал главный редактор отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максим Королев в разговоре с НСН.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов. Вместе с тем он отметил, что дети школьного возраста все больше и больше подвержены употреблению вейпов. Максим Королев отметил, что запрет вейпов в России – это единственная эффективная мера борьбы с черным рынком.
«На сегодня рынок жидкостных вейпов практически полностью черный. Регулировать нелегальный рынок сложно: неважно, какая ставка акцизы, его все равно никто не платит. Весь товар в закрытых одноразовых системах – импортный, все идет через таможню. Оградить от опасной продукции в данном случае - функция таможни, но она не справляется. Здесь нужно принимать меры, но, опять же, продуманно и точечно. Есть вейпы с открытыми системами, жидкости для них изготавливаются внутри страны, здесь они находятся вне всякого регулирования. Не вижу других эффективных мер, кроме как полного запрета. Это все делается в гаражах, на балконах и в сараях, никакого контроля качества, никакой маркировки для них не требуется по прослеживанию. Все последние случаи связаны со смертями от некачественной продукции, когда сами пользователи непонятно что заправляют в свои девайсы», - сказал Королев.
В 2020 году в России приняли закон о запрете продажи кальянов, вейпов и других устройств для курения несовершеннолетним. Кроме того, законом вейпы и кальяны фактически были приравнены к табачным изделиям и их использование в общественных местах ограничили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 478 / сут.
Умерли
395 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 028 / сут.
- Синоптик пообещал москвичам плюсовую температуру в крещенскую ночь
- Мишустин потребовал обеспечить военных всем необходимым до февраля
- В СБУ назвали три основных версии падания вертолета в Броварах
- Депутат призвал россиян готовиться к блокировке YouTube
- Собянин сообщил об открытии движения по новому путепроводу в ТиНАО
- Ведущий Кучера ответил на критику своего интервью Дудю*
- Пушков не видит основы для примирения России и Запада
- Лавров: Запад пытается внести разлад в отношения России и КНР
- Пушилин: иностранные наемники были взяты в плен при освобождении Соледара
- В Госдуме готовят проект о конфискации имущества уехавших россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru