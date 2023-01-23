СМИ: Минфин предложил ввести уголовную ответственность за продажу контрафактных сигарет
Министерство финансов России предложило наказывать уголовно за выпуск и продажу табачных изделий без лицензии, сообщает РБК со ссылкой на соответствующие документы.
Пакет документов рассматривается на уровне кабмина РФ. В качестве модели регулирования предлагается использовать уже налаженную систему государственного регулирования и контроля алкогольного рынка. Предполагается комплексное госрегулирование табачной отрасли и снижение объемов нелегального производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Минфин отмечает, что это позволит обеспечить безопасность таких товаров для потребителей, а также защитить экономические интересы России.
Как ожидается, производство, закупка, хранение, поставка табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей обязательной лицензии, совершенные в крупном размере, будут наказываться штрафом от 500 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
По словам экспертов, доля нелегальной табачной продукции на российском рынке возросла с 1,5% в 2016 году до 10,7% в 2021 году.
На производстве табака в России больше всего отразился разрыв логистических цепочек, однако цены на сигареты не взлетели, а сырье без проблем закупается в «дружественных» странах, рассказал президент Российского сигарного союза Андрей Лоскутов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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