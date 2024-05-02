«Высокая планка»: Соловьев ответил Лебедеву на оскорбление журналистов
Заявления Артемия Лебедева о журналистах являются самопиаром, заявил НСН председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Российские журналисты демонстрируют хорошую профессиональную подготовку, которая помогает им оперативно представлять проверенную информацию, рассказал в интервью НСН председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал журналистов никчемными людьми. По его мнению, журналистика – удел тех, кто «больше в жизни ничего не придумал, кроме как заниматься журналистикой». Лебедев также добавил, что журналисты ошибаются при создании материалов из-за некачественной работы с информацией. Однако Соловьев заметил, что ошибки допускают сотрудники разных сфер.
«Не стоит серьезно относится к словам человека, который таким образом занимается самопиаром. У нас в стране полмиллиона журналистов и несколько десятков тысяч средств массовой информации. Конечно, ошибки случаются даже у опытных профессионалов, это возможно в любой другой работе. Но уровень журналистики у нас достаточно высокий. То информационное поле, которое создают российские средства массовой информации, закрывает собой не только территорию России, но и соседние страны. Это те страны, в которых живут люди, которые понимают и знают русский язык, привыкли получать информацию на русском языке», - сообщил он.
По словам собеседника НСН, главной задачей для любого российского журналиста является оперативная работа с информацией.
«С советского периода время радикально изменилось, изменились средства доставки информации. Жизнь ускоряется, раньше не было интернета, мобильных телефонов, соцсетей. Сейчас все происходит гораздо быстрее, хотя основные постулаты журналистики остались незыблемыми. Как и всегда, основная задача журналистов – собрать информацию, многократно ее проверить и как можно быстрее донести до своей аудитории», - заключил Соловьев.
Согласно опросу ВЦИОМ, около 53% россиян среди медиа больше всего доверяют центральному телевидению. При этом наименьший индекс доверия у мессенджеров, им доверяет около 27% респондентов, напоминает «Радиоточка НСН».
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