«Высокая планка»: Соловьев ответил Лебедеву на оскорбление журналистов

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал журналистов никчемными людьми. По его мнению, журналистика – удел тех, кто «больше в жизни ничего не придумал, кроме как заниматься журналистикой». Лебедев также добавил, что журналисты ошибаются при создании материалов из-за некачественной работы с информацией. Однако Соловьев заметил, что ошибки допускают сотрудники разных сфер.

«Не стоит серьезно относится к словам человека, который таким образом занимается самопиаром. У нас в стране полмиллиона журналистов и несколько десятков тысяч средств массовой информации. Конечно, ошибки случаются даже у опытных профессионалов, это возможно в любой другой работе. Но уровень журналистики у нас достаточно высокий. То информационное поле, которое создают российские средства массовой информации, закрывает собой не только территорию России, но и соседние страны. Это те страны, в которых живут люди, которые понимают и знают русский язык, привыкли получать информацию на русском языке», - сообщил он.