Дизайнер Лебедев сравнил визит Карлсона в Россию с посещением марсианами Земли
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев сравнил визит американского журналиста Такера Карлсона в Москву с колонизацией Земли марсианами. Его обзор новостей доступен в соцсети «ВКонтакте».
«Ну все, марсиане колонизировали Землю и наконец-то публикуют репортажи о том, что у нас тут есть магазин "Ашан", "Вкусно — и точка", и это дико важно. Раньше марсиане нас не посещали, и вся цивилизация, вся вселенная не знала, что у нас здесь тоже форма жизни», — пошутил Лебедев, признавшись, что ему непонятно столь пристальное внимание к приезду Карлсона.
Он подчеркнул, что аналогичный приезд российского репортера в США не вызвал бы интереса Вашингтона, поскольку жители США «и так знают, что у них хорошо, что плохо» и не заботятся о мнении других людей.
Ранее Карлсон заявил, что спецслужбы США устроили за ним слежку перед интервью с президентом России Владимиром Путиным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru