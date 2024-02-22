Дизайнер Лебедев сравнил визит Карлсона в Россию с посещением марсианами Земли

«Ну все, марсиане колонизировали Землю и наконец-то публикуют репортажи о том, что у нас тут есть магазин "Ашан", "Вкусно — и точка", и это дико важно. Раньше марсиане нас не посещали, и вся цивилизация, вся вселенная не знала, что у нас здесь тоже форма жизни», — пошутил Лебедев, признавшись, что ему непонятно столь пристальное внимание к приезду Карлсона.

Он подчеркнул, что аналогичный приезд российского репортера в США не вызвал бы интереса Вашингтона, поскольку жители США «и так знают, что у них хорошо, что плохо» и не заботятся о мнении других людей.

Ранее Карлсон заявил, что спецслужбы США устроили за ним слежку перед интервью с президентом России Владимиром Путиным.

