«Поднимают шум!»: Запрет на публикацию жестоких видео ударит по СМИ

«Каналы с разной степенью жестокостью довольно популярны сегодня в интернете. Но дело даже не в этом. Дело в том, что сегодня новые медиа как раз поднимают шум по тем или иным резонансным делам, публикуя такие видео в сети. Люди начинают после просмотра требовать провести расследование, наказать виновных и так далее. К сожалению, до публикации подобных видео дело с места никак не сдвинется. Это очень сильно мотивирующая составляющая для властей, для правоохранительных органов, это очень важная часть гражданской журналистики. Именно негативная энергия сегодня мотивирует пользователей», - объяснил он.

С ним согласился генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков, который в беседе с НСН признался, что инициатива вызывает слишком много вопросов.

«Инициатива понятна, учитывая последние события. Но здесь очень важно описание всего этого – что можно и что нельзя. Потому что мнения разные, что считать нормальным контентом, должно быть все четко регламентировано. Пока сложно сказать, как это реализуется на практике. Вопросов много, кто это будет определять? Роскомнадзор или комитет по этике Госдумы? Есть целые СМИ, которые рассказывают о происшествиях, включая дорожные и так далее. Этот вопрос тоже требует проработки. Некоторые СМИ замазывают все детали, но некоторые публикуют фотографии. Кто-то может публиковать материалы в Telegram-каналах, используя серые сим-карты. Найти этого человека будет тяжело, тут штрафы не сработают», - добавил он.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете распространения фото- и видео с изображением жестокости, в том числе так называемых треш-стримов – трансляций с провокациями, на которых зрители часто кидают добровольные пожертвования автору шоу, передает «Радиоточка НСН».



