Сила просвещения: Российские масоны объяснили, почему в них больше не верят

Накануне ВЦИОМ выяснил, что популярность конспирологических теорий и вера в тайные организации, вершащие судьбы мира, в России сильно снизилась за последние три десятилетия. Сегодня большинство считает, что миром правят воля и разум человека, а не тайные силы.

«Великая масонская ложа России вышла в открытое пространство. У нас есть сайт и соцсети. На протяжении последних 15 лет мы достаточно часто даем интервью. Мы стали более открытыми, поэтому количество тех, кто верит, сократилось», - сказал Богданов.

Также он рассказал, что сегодня все желающие россияне могут прийти в храм масонов на экскурсии и послушать лекции об истоках создания тайного общества.

«Масонство – не тайные организации, а организации с тайной. Сейчас вы можете прийти к нам в храм, там проводятся экскурсии, также можно послушать лекции о том, что такое масонство. Работа Ложи происходит обязательно только очно. А с непосвященными людьми мы общаемся в интернете», - резюмировал Богданов.

Согласно опросу всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), половина россиян (51%) не верит в существование тайных организаций, якобы определяющих положение дел в стране или мире. При этом чаще молодежь 18–34 лет (62–64%), а также активные пользователи интернета (63%).

