Сила просвещения: Российские масоны объяснили, почему в них больше не верят
Масон Андрей Богданов в эфире НСН констатировал, что россияне полностью потеряли интерес к тайным организациям.
Масоны вышли в открытое пространство, стали часто давать интервью и вести соцсети, поэтому россияне охладели к таким организациям и перестали в них верить, заявил Великий мастер масонской Ложи России Андрей Богданов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне ВЦИОМ выяснил, что популярность конспирологических теорий и вера в тайные организации, вершащие судьбы мира, в России сильно снизилась за последние три десятилетия. Сегодня большинство считает, что миром правят воля и разум человека, а не тайные силы.
«Великая масонская ложа России вышла в открытое пространство. У нас есть сайт и соцсети. На протяжении последних 15 лет мы достаточно часто даем интервью. Мы стали более открытыми, поэтому количество тех, кто верит, сократилось», - сказал Богданов.
Также он рассказал, что сегодня все желающие россияне могут прийти в храм масонов на экскурсии и послушать лекции об истоках создания тайного общества.
«Масонство – не тайные организации, а организации с тайной. Сейчас вы можете прийти к нам в храм, там проводятся экскурсии, также можно послушать лекции о том, что такое масонство. Работа Ложи происходит обязательно только очно. А с непосвященными людьми мы общаемся в интернете», - резюмировал Богданов.
Согласно опросу всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), половина россиян (51%) не верит в существование тайных организаций, якобы определяющих положение дел в стране или мире. При этом чаще молодежь 18–34 лет (62–64%), а также активные пользователи интернета (63%).
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