ВЦИОМ: Россияне перестали верить в силу тайных организаций

Половина россиян (51%) не верит в существование тайных организаций, которые определяют положение дел в стране или мире. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, чаще в этом уверена молодежь 18–34 лет (62–64%), а также активные пользователи интернета (63%).

Вместе с тем 37% опрошенных склоняются к существованию подобных организаций. Такая точка зрения близка как правило людям старшего (65+) возраста (49%) и активным потребителям телевизионного контента (48%).

Как выяснили социологи, за 30 лет люди стали в два раза чаще отрицать наличие тайных организаций, тогда как доля сторонников таких взглядов сократилась почти в полтора раза.

В наши дни у большинства россиян ни разу не возникало ощущения, что их поведением управляют тайные силы, тридцать лет назад мистицизм был свойственен каждому второму (88% против 48% в 1992-м). Сейчас доля тех, кому приходилось сталкиваться с влиянием тайных сил, сократилась в четыре раза (9% против 36% в 1992-м).

Ранее ВЦИОМ выяснил, что что большинство россиян (92%) считают себя патриотами.

