ВЦИОМ: Россияне перестали верить в силу тайных организаций
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о том, как за три десятилетия изменились взгляды россиян о влиянии тайных организаций на общество и тайных сил на поведение людей.
За 30 лет баланс взглядов на то, что управляет поведением и жизнью человека, изменился.
Половина россиян (51%) не верит в существование тайных организаций, которые определяют положение дел в стране или мире. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, чаще в этом уверена молодежь 18–34 лет (62–64%), а также активные пользователи интернета (63%).
Вместе с тем 37% опрошенных склоняются к существованию подобных организаций. Такая точка зрения близка как правило людям старшего (65+) возраста (49%) и активным потребителям телевизионного контента (48%).
Как выяснили социологи, за 30 лет люди стали в два раза чаще отрицать наличие тайных организаций, тогда как доля сторонников таких взглядов сократилась почти в полтора раза.
В наши дни у большинства россиян ни разу не возникало ощущения, что их поведением управляют тайные силы, тридцать лет назад мистицизм был свойственен каждому второму (88% против 48% в 1992-м). Сейчас доля тех, кому приходилось сталкиваться с влиянием тайных сил, сократилась в четыре раза (9% против 36% в 1992-м).
Ранее ВЦИОМ выяснил, что что большинство россиян (92%) считают себя патриотами.
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