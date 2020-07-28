Масоны одобрили развитие 5G в России
Российские масоны прокомментировали известие о том, что компания МТС получила первую в РФ лицензию на оказание услуг сотовой связи в сети в формате 5G.
Великий мастер Великой ложи России Андрей Богданов заявил радиостанции «Говорит Москва», что масоны всегда выступают за просвещение и развитие, в том числе техническое. По словам Богданова, сам он будет пользоваться 5G. Он, однако, не стал говорить за всех масонов, поскольку этот вопрос между ними не обсуждался: «Не касается масонства».
Богданов добавил, что некоторые люди винят во всём масонов из-за недостатка знаний, а также из-за некой таинственности. Однако на самом деле это движение по всему миру достаточно открыто, отметил великий мастер Великой ложи России.
Против 5G ранее выступал основатель Среднеуральского женского монастыря, лишённый сана схиигумена отец Сергий (Романов), пишет Ura.ru. Монах уверен, что такие вышки опасны. А жители Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи из опасений, что власти через 5G лишат их разума.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
824 тыс.+5 395 / сут.
Умерли
13 504+150 / сут.
Выздоровели
612 тыс.+8 888 / сут.
- Биржевой курс евро превысил 85 рублей
- Минздрав: На самоизоляции россияне стали меньше курить
- СМИ: Россияне скоро смогут полететь в ОАЭ и на Мальдивы
- В России призвали ограничить размещение рекламы в Twitter и Facebook
- В Минздраве дали пять советов россиянам для ЗОЖ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru