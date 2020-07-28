Масоны одобрили развитие 5G в России

Российские масоны прокомментировали известие о том, что компания МТС получила первую в РФ лицензию на оказание услуг сотовой связи в сети в формате 5G.

Великий мастер Великой ложи России Андрей Богданов заявил радиостанции «Говорит Москва», что масоны всегда выступают за просвещение и развитие, в том числе техническое. По словам Богданова, сам он будет пользоваться 5G. Он, однако, не стал говорить за всех масонов, поскольку этот вопрос между ними не обсуждался: «Не касается масонства».