Топливный кризис не имеет ничего общего с экономикой, а цены вернутся в норму уже в ближайшее время, рассказал в пресс-центре НСН директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против шести операторов независимых АЗС в московском регионе: все они одновременно повысили цены на топливо. Колташов дал прогноз на будущие цены на топливо.