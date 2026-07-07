Россиянам пообещали завершение топливного кризиса летом
Ограничения на продажу бензина снимут уже в течение месяца, заявил Василий Колташов в пресс-центре НСН.
Топливный кризис не имеет ничего общего с экономикой, а цены вернутся в норму уже в ближайшее время, рассказал в пресс-центре НСН директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против шести операторов независимых АЗС в московском регионе: все они одновременно повысили цены на топливо. Колташов дал прогноз на будущие цены на топливо.
«Бензин подорожал на 11,58% за последние полгода. Рост топливных издержек вызовет неприятные последствия в виде инфляции уже осенью. Летом это не будет заметно, так как есть сезонный фактор урожая, а в сельском хозяйстве дизельного топливо вполне хватает. Сейчас ощущается недостаток только высококачественного бензина. Эта ситуация будет разрешена в течение месяца за счет закупок топлива за рубежом. Предложение топлива вырастет, ограничения будут убраны: в некоторых регионах их уже нет или не было. Этот кризис возник не из-за экономических причин», — подчеркнул он.
Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина объяснила НСН, почему независимые АЗС резко повысили цены.
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