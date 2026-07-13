Росконгресс анонсировал первый Российско-Арабский форум

Первый Российско-Арабский форум пройдет осенью под эгидой Лиги арабских государств. Об этом сообщает фонд Росконгресс.

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Как отметили в организации, в Москве состоялась встреча советника президента РФ Антона Кобякова и посла Королевства Бахрейн в России Ахмеда Аль-Саати, которые обсудили подготовку Российско-Арабского форума. Мероприятие пройдет в начале октября, пишет RT.

В Росконгрессе подчеркнули, что форум «объединит официальных лиц министерств и ведомств, руководителей дипломатических миссий, делового и экспертного сообщества» России и стран Лиги.

Ранее стало известно, что в октябре в Москве состоится третий саммит Россия — Африка.

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