Росконгресс анонсировал первый Российско-Арабский форум
Первый Российско-Арабский форум пройдет осенью под эгидой Лиги арабских государств. Об этом сообщает фонд Росконгресс.
Как отметили в организации, в Москве состоялась встреча советника президента РФ Антона Кобякова и посла Королевства Бахрейн в России Ахмеда Аль-Саати, которые обсудили подготовку Российско-Арабского форума. Мероприятие пройдет в начале октября, пишет RT.
В Росконгрессе подчеркнули, что форум «объединит официальных лиц министерств и ведомств, руководителей дипломатических миссий, делового и экспертного сообщества» России и стран Лиги.
Ранее стало известно, что в октябре в Москве состоится третий саммит Россия — Африка.
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