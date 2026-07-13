В Союзе потребителей усомнились в полезности QR-кодов для частных клиник
Система лицензирования и контроля не изменится, сегодня россияне и так могут проверить информацию о любой клинике, заявил НСН Алексей Койтов.
Новая система маркировки частных медицинских организаций может быть удобнее, но не очень рационально тратить на это деньги, если вся информация доступна пациентам и сейчас, рассказал НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов.
В России планируют внедрить систему маркирования частных медицинских клиник и магазинов, которая позволит посетителям быстро проверить надежность организации с помощью QR-кода.. Об этом сообщил председатель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин. Его слова приводят РИА Новости. Койтов усомнился, что эта реформа будет уникальной.
«Информация о лицензии, если она требуется, должна предоставляться потребителю по закону о защите прав потребителей. Как правило, мы видим эти данные при входе, либо в уголке потребителя. Такой закон поменяет только форму подачи информации на более современную в виде QR-кода. Это полезно с точки зрения удобства, но разумны ли дополнительные расходы для разработки новой системы? Сейчас каждый человек может проверить данные по номеру и дате выдачи лицензии в органах, которые ее выдали. Это не всегда удобно, может быть сложно проверить. Здесь QR-код поможет, если информация будет синхронизирована с актуальным реестром лицензий», — подчеркнул он.
Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков объяснил НСН, как маркировка «Честный знак» простимулировала продажи товаров на маркетплейсах.
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