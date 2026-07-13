Новая система маркировки частных медицинских организаций может быть удобнее, но не очень рационально тратить на это деньги, если вся информация доступна пациентам и сейчас, рассказал НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов.



В России планируют внедрить систему маркирования частных медицинских клиник и магазинов, которая позволит посетителям быстро проверить надежность организации с помощью QR-кода.. Об этом сообщил председатель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин. Его слова приводят РИА Новости. Койтов усомнился, что эта реформа будет уникальной.