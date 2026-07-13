Космонавту Пескову присвоили звание Героя России

Космонавту Кириллу Пескову присвоили звание Героя России. Соответствующий указ президента Владимира Путина размещен на официальном портале правовой информации.

«Присвоить звание Героя Российской Федерации Пескову Кириллу Александровичу - космонавту-испытателю отряда... федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр

подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина"», - говорится в документе.

Пескова удостоили государственной награды за мужество и героизм во время длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции.

Кроме того, космонавт получил почетное звание летчика-космонавта РФ, пишет RT.

Ранее звания Героев России присвоили космонавтам-испытателям Александру Гребенкину и Николаю Чубу. Они были награждены за мужество и героизм при осуществлении полета в составе экипажа МКС.

