Космонавту Пескову присвоили звание Героя России
Космонавту Кириллу Пескову присвоили звание Героя России. Соответствующий указ президента Владимира Путина размещен на официальном портале правовой информации.
«Присвоить звание Героя Российской Федерации Пескову Кириллу Александровичу - космонавту-испытателю отряда... федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр
подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина"», - говорится в документе.
Пескова удостоили государственной награды за мужество и героизм во время длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции.
Кроме того, космонавт получил почетное звание летчика-космонавта РФ, пишет RT.
Ранее звания Героев России присвоили космонавтам-испытателям Александру Гребенкину и Николаю Чубу. Они были награждены за мужество и героизм при осуществлении полета в составе экипажа МКС.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Посольство: Россиян нет среди погибших при пожаре в Бангкоке
- «Дожди уходят!»: Какой погоды ждать москвичам во второй половине июля
- Космонавту Пескову присвоили звание Героя России
- Россиян предупредили о росте числа смерчей
- В Союзе потребителей усомнились в полезности QR-кодов для частных клиник
- Разумность против спекуляции: Почему Москве не грозит продажа бензина по автономерам
- Росконгресс анонсировал первый Российско-Арабский форум
- «Танец стихий»: На Дальний Восток надвигается мощный тайфун «Бави»
- Экс-гендиректору «Торпедо» дали два года колонии за подкуп арбитров
- Выше на копейки: Россиян призвали не доверять медианным ценам на бензин