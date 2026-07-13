«Дожди уходят!»: Какой погоды ждать москвичам во второй половине июля
Скоро москвичей ждут 3-4 дня тепла, заявил НСН Александр Шувалов.
С 15 июля москвичей ждет солнечная, но не жаркая погода до +25 градусов. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Во второй половине июля погодная синусоида, то есть когда дожди сменяют относительно теплую погоду, будет продолжаться. Впереди нас ждет постепенный отход этого циклона на восток к Уралу, южному Уралу и Зауралью. Потом придет постепенное улучшение погоды. Локальные дожди не исключены во вторник, а уже со среды будет преобладать солнечная погода. Она простоит 3-4 дня. Жарко не будет, но будет +20…+25 градусов», - рассказал он.
Ранее Шувалов раскрыл НСН, что на Приморский и Хабаровский края надвигается мощный тайфун «Бави» вместе с циклоном.
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