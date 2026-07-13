«Дожди уходят!»: Какой погоды ждать москвичам во второй половине июля

Скоро москвичей ждут 3-4 дня тепла, заявил НСН Александр Шувалов.

С 15 июля москвичей ждет солнечная, но не жаркая погода до +25 градусов. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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«Во второй половине июля погодная синусоида, то есть когда дожди сменяют относительно теплую погоду, будет продолжаться. Впереди нас ждет постепенный отход этого циклона на восток к Уралу, южному Уралу и Зауралью. Потом придет постепенное улучшение погоды. Локальные дожди не исключены во вторник, а уже со среды будет преобладать солнечная погода. Она простоит 3-4 дня. Жарко не будет, но будет +20…+25 градусов», - рассказал он.

Ранее Шувалов раскрыл НСН, что на Приморский и Хабаровский края надвигается мощный тайфун «Бави» вместе с циклоном.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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