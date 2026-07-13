«Во второй половине июля погодная синусоида, то есть когда дожди сменяют относительно теплую погоду, будет продолжаться. Впереди нас ждет постепенный отход этого циклона на восток к Уралу, южному Уралу и Зауралью. Потом придет постепенное улучшение погоды. Локальные дожди не исключены во вторник, а уже со среды будет преобладать солнечная погода. Она простоит 3-4 дня. Жарко не будет, но будет +20…+25 градусов», - рассказал он.

Ранее Шувалов раскрыл НСН, что на Приморский и Хабаровский края надвигается мощный тайфун «Бави» вместе с циклоном.

