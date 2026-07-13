Россиян предупредили о росте числа смерчей

Александр Шувалов раскрыл НСН, что предсказать смерч на определенной территории крайне сложно,

Количество смерчей на территории России будет расти такой вывод следует из статистики за последние годы. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Ответственные ученые из Института физики и атмосферы указывают именно на то, что населенные пункты на территории нашей страны смерчи посещают не так часто. Чаще всего такие явления происходят в малонаселенных районах. Их следы можно отслеживать по спутниковым снимкам. Статистика говорит о том, что число случаев смерчей постепенно растет и будет расти. Но это не будет так, как на "Аллее торнадо" в США», - рассказал он.

Также Шувалов раскрыл, можно ли предсказать возникновение смерча.

«Есть определённые синоптические ситуации, в которых вероятность возникновения смерчей повышается. Поскольку смерч — это достаточно локальное явление, предсказать его сложно. Потенциально можно очертить территорию, где смерч возникнет с вероятностью 20–25 %, но это не значит, что смерч там обязательно возникнет», - подытожил он.

Мощный тайфун «Бави» вместе с циклоном надвигаются на Приморский и Хабаровский края. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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