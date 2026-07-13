Количество смерчей на территории России будет расти — такой вывод следует из статистики за последние годы. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Ответственные ученые из Института физики и атмосферы указывают именно на то, что населенные пункты на территории нашей страны смерчи посещают не так часто. Чаще всего такие явления происходят в малонаселенных районах. Их следы можно отслеживать по спутниковым снимкам. Статистика говорит о том, что число случаев смерчей постепенно растет и будет расти. Но это не будет так, как на "Аллее торнадо" в США», - рассказал он.

Также Шувалов раскрыл, можно ли предсказать возникновение смерча.

«Есть определённые синоптические ситуации, в которых вероятность возникновения смерчей повышается. Поскольку смерч — это достаточно локальное явление, предсказать его сложно. Потенциально можно очертить территорию, где смерч возникнет с вероятностью 20–25 %, но это не значит, что смерч там обязательно возникнет», - подытожил он.

Мощный тайфун «Бави» вместе с циклоном надвигаются на Приморский и Хабаровский края. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

