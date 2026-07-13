Россиян предупредили о росте числа смерчей
Александр Шувалов раскрыл НСН, что предсказать смерч на определенной территории крайне сложно,
Количество смерчей на территории России будет расти — такой вывод следует из статистики за последние годы. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Ответственные ученые из Института физики и атмосферы указывают именно на то, что населенные пункты на территории нашей страны смерчи посещают не так часто. Чаще всего такие явления происходят в малонаселенных районах. Их следы можно отслеживать по спутниковым снимкам. Статистика говорит о том, что число случаев смерчей постепенно растет и будет расти. Но это не будет так, как на "Аллее торнадо" в США», - рассказал он.
Также Шувалов раскрыл, можно ли предсказать возникновение смерча.
«Есть определённые синоптические ситуации, в которых вероятность возникновения смерчей повышается. Поскольку смерч — это достаточно локальное явление, предсказать его сложно. Потенциально можно очертить территорию, где смерч возникнет с вероятностью 20–25 %, но это не значит, что смерч там обязательно возникнет», - подытожил он.
Мощный тайфун «Бави» вместе с циклоном надвигаются на Приморский и Хабаровский края. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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